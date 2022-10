Près de Lyon : 8 mois de prison avec sursis pour avoir provoqué un suraccident en mai dernier

Le premier a été condamné à 8 mois de prison avec sursis pendant 5 ans, une indemnisation des parties civiles et le second à 100 jours-amendes à 10 euros, rapporte Le Progrès.

Le 23 mai dernier, un jeune homme de 20 ans a créé un suraccident avec une camionnette. Alors que des bouchons s’étaient formés suite au premier accident, le jeune homme arrivait à vive allure sur la voie dédiée aux secours, pour dépasser les véhicules devant lui. Il avait finalement dû se rabattre en catastrophe en voyant le premier accident et avait enfoncé violemment une Clio.

Les deux personnes à son bord, un père et son fils, se sont retrouvées très gravement blessés. Le premier a été victime de polytraumatismes crânien, de plusieurs hématomes qui nécessitent un alitement et des fractures qui ont entraîné un accident vasculaire cérébral. Le second était sous surveillance continue à l’hôpital durant 5 jours avant d’être déplacé en chirurgie d’urgence jusqu’au moins de juin.

Le conducteur de la camionnette, paniqué, avait appelé son beau-père pour qu’il se fasse passer pour le conducteur. D’autant plus que le jeune homme n’était plus titulaire du permis de conduire depuis peu. Peu après, ils avaient finalement avoué le véritable déroulement des faits.