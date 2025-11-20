Villefranche-sur-Saône : mobilisation ce jeudi pour défendre le site Blédina

Une annonce qui a bouleversé la ville, tant Blédina fait partie du quotidien des Caladois.
Le syndicat FO monte au créneau contre l’avenir incertain du site Blédina de Villefranche-sur-Saône. Dans un communiqué, l’organisation assure que, contrairement à ce que laisserait entendre la direction, "la situation n’est en aucun cas désespérée" et que les choix industriels "ne doivent pas se faire au détriment des salariés".
FO rappelle que l’usine caladoise, berceau historique de Blédina, joue un rôle majeur dans l’économie locale, bien au-delà des seuls emplois directs. Pour le syndicat, la fermeture du site ou une réduction majeure d’activité serait un coup dur pour l’ensemble du territoire.
"Le site ne doit pas fermer et les emplois doivent être sauvegardés", martèle FO, qui dit vouloir "mettre en œuvre tout ce qui est possible" pour défendre les salariés et maintenir la production à Villefranche-sur-Saône.
Afin de faire pression sur Danone, le syndicat appelle à un large rassemblement de soutien ce jeudi entre 12h et 14h, devant le site Blédina. Des élus locaux devraient se greffer au mouvement.
Faire pression sur Danone, OK. Le problème c'est que Danone n est plus français .Les actionnaires sont Américains pour 51 pour cent, France, 15 pour cent, Royaume-Uni 10 pour cent, Suisse 4 pour cent, Allemagne 4 pour cent, divers pays européens 11 pour cent, divers pays du monde 4 pour cent. Donc comme la France ne pèse plus rien l usine fermera , comme toute l industrie qui avait été rachetée par des étrangers.Signaler Répondre
Les actionnaires de Danone doivent se demander pourquoi ils ont toujours des usines en France...Signaler Répondre
Choose France de macron c'est pour les abattements fiscaux et les aides, pas pour faire travailler des français. D'ailleurs la bourse bat tous les records ces derniers jours, cherchez l'erreur !