Villefranche-sur-Saône : mobilisation ce jeudi pour défendre le site Blédina

Une annonce qui a bouleversé la ville, tant Blédina fait partie du quotidien des Caladois.

Le syndicat FO monte au créneau contre l’avenir incertain du site Blédina de Villefranche-sur-Saône. Dans un communiqué, l’organisation assure que, contrairement à ce que laisserait entendre la direction, "la situation n’est en aucun cas désespérée" et que les choix industriels "ne doivent pas se faire au détriment des salariés".

FO rappelle que l’usine caladoise, berceau historique de Blédina, joue un rôle majeur dans l’économie locale, bien au-delà des seuls emplois directs. Pour le syndicat, la fermeture du site ou une réduction majeure d’activité serait un coup dur pour l’ensemble du territoire.

"Le site ne doit pas fermer et les emplois doivent être sauvegardés", martèle FO, qui dit vouloir "mettre en œuvre tout ce qui est possible" pour défendre les salariés et maintenir la production à Villefranche-sur-Saône.

Afin de faire pression sur Danone, le syndicat appelle à un large rassemblement de soutien ce jeudi entre 12h et 14h, devant le site Blédina. Des élus locaux devraient se greffer au mouvement.