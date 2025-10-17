Gigantesque incendie à Villefranche-sur-Saône : l’État impose des mesures d’urgence à l’entreprise SBTN

Le sinistre, qui a ravagé environ 6000 m2 de bâtiments appartenant à la société SBTN, a nécessité le déploiement d’un dispositif de secours exceptionnel, visant à contenir les flammes tout en protégeant les employés et les riverains. Aucune victime n'a toutefois été à déplorer.

Selon la préfecture du Rhône, un suivi environnemental immédiat a été mis en place en collaboration avec la DREAL et l’Office français de la biodiversité. Ces services ont œuvré pour prévenir toute pollution de la Saône et de la rivière du Morgon, situées à proximité du site sinistré.

Les analyses de l’air effectuées sur place par les pompiers et ATMO Auvergne-Rhône-Alpes n’ont révélé aucune toxicité dans les fumées dégagées par l’incendie. Si une odeur persistante de brûlé a été signalée par les habitants, les concentrations de particules fines observées sont restées inférieures au seuil d’alerte, indiquant une qualité de l’air jugée "moyenne".

Des prélèvements de suies ont également été réalisés ; leurs résultats seront communiqués dès que disponibles par les services de l'Etat.

Dans le cadre de la gestion post-incendie, la préfète Fabienne Buccio a pris deux arrêtés de mesures d’urgence à l’encontre de la société SBTN. L’usine de production caladoise du groupe Novetud devra notamment procéder à des prélèvements environnementaux pour confirmer l’absence de contamination des sols et des eaux. Et mettre en place des dispositifs de gestion des eaux pluviales afin d’éviter tout déversement pollué vers le réseau naturel. Enfin, SBTN devra rendre compte de l’application de ces obligations auprès des services de l’État.

Les autorités locales assurent que le risque sanitaire est écarté à ce stade, tout en maintenant une surveillance continue de la qualité de l’air et de l’eau. Une communication publique sera effectuée dès la réception des analyses complémentaires.