Près de Lyon : un corps retrouvé dans une célèbre artère caladoise, l'origine du décès reste un mystère - LyonMag

Dans la nuit de vendredi à samedi, des badauds ont fait une macabre découverte à Villefranche-sur-Saône.

Vers 2h du matin, alors qu'ils marchaient rue Nationale, la célèbre artère commerçante caladoise, ils sont tombés sur le corps d'un homme gisant dans son propre sang.

Les secours ont été prévenus, mais à leur arrivée, le sort de la victime semblait entendu. Leurs efforts pour la réanimer sont restés vains.

Une enquête a été logiquement ouverte, notamment pour éclaircir les circonstances de la mort de cet homme âgé de 30 ans.

Selon les premiers éléments, il ne présentait pas de plaies pouvant expliquer cet écoulement massif de sang sur le trottoir de la rue Nat'.

Ce n'est pas la première fois cette année qu'une agression violente se déroule en centre-ville de Villefranche. Le 29 mars dernier, un homme était grièvement blessé à l'arme blanche par sa fille et sa nièce en pleine rue.

