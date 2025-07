Agression sexuelle à la gare de Villefranche-sur-Saône : un homme condamné à 6 mois de prison ferme

Les faits remontent au 28 mai lorsqu’un homme a été interpellé à la suite de l’agression d’une jeune femme tout juste majeure à la gare de Villefranche-sur-Saône. Bouteille à la main, ce dernier avait déclaré aux policiers municipaux sur le parvis avoir été giflé par une femme.

Ce jeudi 24 juillet, l’accusé, âgé de 36 ans et originaire de Limas, était jugé en comparution immédiate.

Alcoolisé lors des faits, il se serait frotté à sa victime et aurait procédé à des attouchements.

L’avocate du prévenu a demandé la relaxe de son client après avoir pointé les propos contradictoires des témoins et avoir constaté l’absence d’images de vidéosurveillance sur les faits reprochés.

Le tribunal l’a finalement déclaré coupable et l’a condamné à un an de prison, dont six mois ferme et obligation de se soigner, trouver un travail ou une formation. Il a également l’interdiction de contact avec la victime et devra lui verser des dommages et intérêts à hauteur de 800 euros.

A l'issue de l'audience, il a été maintenu en détention.