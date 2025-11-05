Social

Séisme à Villefranche-sur-Saône : Blédina fermera son usine prochainement !

Séisme à Villefranche-sur-Saône : Blédina fermera son usine prochainement !
Séisme à Villefranche-sur-Saône : Blédina fermera son usine prochainement ! - DR

Il y a des groupes et entreprises qui font la vie d'une ville.

A Villefranche-sur-Saône, rares sont les familles caladoises à ne pas compter au moins un membre qui a travaillé à Blédina, installé depuis 140 ans avec les établissements Jacquemaire.

Mais comme le Figaro l'a révélé, l'usine de Villefranche-sur-Saône va finalement fermer ses portes d'ici la fin de l'année 2027...

Danone juge le site caladois plus assez compétitif puisqu'il est spécialisé dans la fabrication de Blédine, une céréale infantile en perte de vitesse sur le marché.

Les 117 salariés ont été prévenus ce mardi de la nouvelle.

Un coup de massue pour ceux qui ont pourtant vu Danone investir 50 millions d'euros ces dernières années afin de moderniser davantage l'usine de Villefranche.

"Quelle déception d’apprendre le départ de Blédina !, a réagi l'ancien député-maire de Villefranche-sur-Saône, Bernard Perrut. L’annonce par Danone de la fermeture du site Blédina à Villefranche est une rupture profonde dans notre histoire, pour nous les Caladois attachés à cette entreprise implantée en 1881 où ont travaillé nos aïeux, parents et amis. C’était la renommée et la fierté de Villefranche !"

Le maire actuel de Villefranche Thomas Ravier se tourne vers l'avenir : "En concertation avec le président de l'agglomération, Pascal Ronzière, nous nous impliquerons avec exigence sur l'avenir de ce site avec le groupe Danone  et sur sa reconversion économique pour favoriser la création  d'emploi. Nous travaillerons en cela avec les élus régionaux, départementaux et avec le député Alexandre Portier".

Villefranche-sur-Saône

Blédina

11 commentaires
avatar
ah ben si vous le dites le 05/11/2025 à 12:22
Catalan a écrit le 05/11/2025 à 10h08

Merci Macron

c'est Macron qui est en train de créer de nouvelles taxes sur les entreprises a l'Assemblée Nationale ?

avatar
LéoChater le 05/11/2025 à 12:11

Mais qui veut encore monter une entreprise en France ? les syndicats et les gauchistes sont contents ?

avatar
ç'est comme ça le 05/11/2025 à 12:01
phil 60 a écrit le 05/11/2025 à 11h10

pas étonnant que les industries ferment leurs portes en France quand on voit que toute la gauche veut taxer les entreprises aux maximum car il ne savent que taxer les riches. quand leur électorat n aura plus d emplois, il sera trop tard

Mais parle nous des retraites! Les Français ne veulent pas de reformes! Pas de problèmes! A 62 ans, vous allez vous retrouver avec une retraite de misère!
La plupart des pays sont a 65 voir 70!
Personnellement , je bosse encore pour avoir une retraite honnête!

avatar
phil 60 le 05/11/2025 à 11:10

pas étonnant que les industries ferment leurs portes en France quand on voit que toute la gauche veut taxer les entreprises aux maximum car il ne savent que taxer les riches. quand leur électorat n aura plus d emplois, il sera trop tard

avatar
Catalan le 05/11/2025 à 10:37
La cgt n’a qu’à gérer le site a écrit le 05/11/2025 à 10h25

Trop compliqué l’industrie en France
Les syndicats politisés et anti capitaliste sèment le chaos
Du coup on ferme et on va eilleurs
Syndicats qui ne sont pas représentatifs d’ailleurs

économiquement ou comme dans la vie, il n y a qu une seule vérité, c est celui qui a le pognon qui a toujours raison même si il est débile parceque il a les moyens d imposer ses choix .

avatar
La cgt n’a qu’à gérer le site le 05/11/2025 à 10:25

Trop compliqué l’industrie en France
Les syndicats politisés et anti capitaliste sèment le chaos
Du coup on ferme et on va eilleurs
Syndicats qui ne sont pas représentatifs d’ailleurs

avatar
une suite toute logique le 05/11/2025 à 10:11
Bellota a écrit le 05/11/2025 à 08h11

Mais quels emplois sont-ils promis ?
Cela me rappelle de tristes précédents comme Arcelor Mital et tant d’autres
Merci Danone
Le fric une fois engrangé on se fait la malle
Depuis Paris c’est tellement facile
C’est une catastrophe pour la calade avec des retombées économiques désastreuses

vu l'ensemble des contraintes économiques, administratives et environnementales et que l'avenir n'est pas à un allègement pourtant vanter par les politiques, les entreprises partent et elles ont bien raison. Il faut être maso pour investir dans un pays où le futur est bien sombre.

avatar
Catalan le 05/11/2025 à 10:08
ouf! a écrit le 05/11/2025 à 09h53

Avec le farandole de nouvelles taxes qui sortent chaque jour, ceux qui ont les moyens de partir partent. Dans 20 ans, nous sommes en Europe ce que le Venezuela est en Amérique du Sud.

Merci Macron

avatar
Catalan le 05/11/2025 à 10:07

Danone n est même plus français. 43 pour cent du capital est detenu par des investisseurs américains, 19 pour cent des investisseurs français, 10 pour cent Royaume-Uni, 6 pour cent Suisse, 5 pour cent Allemagne et 17 pour cent différents pays européens. La encore la France ne décidera strictement rien et les politiques se coucheront une fois de plus mais feront des déclarations pour tenter d exister.

avatar
ouf! le 05/11/2025 à 09:53

Avec le farandole de nouvelles taxes qui sortent chaque jour, ceux qui ont les moyens de partir partent. Dans 20 ans, nous sommes en Europe ce que le Venezuela est en Amérique du Sud.

avatar
Catalan le 05/11/2025 à 09:49

comme il n y a pratiquement plus d usines en France ou qu elles appartiennent a des groupes étrangers, comme les entreprises françaises pour beaucoup soutraitent leur production a l étranger comme les médicaments en Inde , comment nous faire croire que l on va trouver des solutions quand un pays ne possède plus rien ou mange dans la main des pays étrangers parceque il est ruiné économiquement par la faute des politiques, ces mêmes politiques qui veulent trouver des solutions aux problèmes qu ils ont eux mêmes créés .

avatar
Ex Précisions le 05/11/2025 à 09:37

Il parait pour une fois que ce n'est pas un manque d'investissements, mais les pays hors UE fabriquent bien moins cher pour engraisser les actionnaires de Danone.
Quoique certains pays de l'est européen ne sont pas réputés pour payer dignement leurs employés...

avatar
et oui et oui le 05/11/2025 à 08:20

C'est la France d'aujourd'hui ou tout fout le camp !

avatar
Bellota le 05/11/2025 à 08:11

Mais quels emplois sont-ils promis ?
Cela me rappelle de tristes précédents comme Arcelor Mital et tant d’autres
Merci Danone
Le fric une fois engrangé on se fait la malle
Depuis Paris c’est tellement facile
C’est une catastrophe pour la calade avec des retombées économiques désastreuses

