Séisme à Villefranche-sur-Saône : Blédina fermera son usine prochainement !

A Villefranche-sur-Saône, rares sont les familles caladoises à ne pas compter au moins un membre qui a travaillé à Blédina, installé depuis 140 ans avec les établissements Jacquemaire.

Mais comme le Figaro l'a révélé, l'usine de Villefranche-sur-Saône va finalement fermer ses portes d'ici la fin de l'année 2027...

Danone juge le site caladois plus assez compétitif puisqu'il est spécialisé dans la fabrication de Blédine, une céréale infantile en perte de vitesse sur le marché.

Les 117 salariés ont été prévenus ce mardi de la nouvelle.

Un coup de massue pour ceux qui ont pourtant vu Danone investir 50 millions d'euros ces dernières années afin de moderniser davantage l'usine de Villefranche.

"Quelle déception d’apprendre le départ de Blédina !, a réagi l'ancien député-maire de Villefranche-sur-Saône, Bernard Perrut. L’annonce par Danone de la fermeture du site Blédina à Villefranche est une rupture profonde dans notre histoire, pour nous les Caladois attachés à cette entreprise implantée en 1881 où ont travaillé nos aïeux, parents et amis. C’était la renommée et la fierté de Villefranche !"

Le maire actuel de Villefranche Thomas Ravier se tourne vers l'avenir : "En concertation avec le président de l'agglomération, Pascal Ronzière, nous nous impliquerons avec exigence sur l'avenir de ce site avec le groupe Danone et sur sa reconversion économique pour favoriser la création d'emploi. Nous travaillerons en cela avec les élus régionaux, départementaux et avec le député Alexandre Portier".