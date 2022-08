Dans la région : le maire de Charvieu-Chavagneux instaure un couvre-feu pour les mineurs

Les mineurs non accompagnés n’auront plus le droit de circuler à Charvieu-Chavagneux dans les quartiers des Acacias et de la Plaine de 22 à 6 heures. C’est le maire, Gérard Dézempte, qui a pris cet arrêté ce vendredi 29 juillet. Grâce à ce dispositif, il espère arrêter les dégradations d’équipements publics.

En effet, selon nos confrères du Progrès, une semaine plus tôt des attroupements d’une trentaine de personnes, la plupart mineurs, ont dégradés la clôture de l’école Paul-Éluard. Les panneaux de grillage ont été remplacés dans la foulée, cependant ils ont été abîmés de nouveau les 26 et 28 juillet. La commune indique qu’une quinzaine de panneaux de grillage ont été délabrés.

Il n’y a pas eu que les panneaux de grillages qui ont été visés. Des tags avaient été constatés par les policiers municipaux au centre socioculturel Anna-Genin et sur la bibliothèque municipale. En plus d’instaurer un couvre-feu, le maire décide également de prendre un second arrêté interdisant le transport, la détention et la consommation d’alcool sur la voie publique de 20 à 6 heures. Cela permettrait, pour Gérard Dézempte, d’éviter les nuisances nocturnes ainsi que les attroupements sur le domaine public.