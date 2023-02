Dans la région : un maire épinglé pour avoir prêté un gymnase pour un meeting d’Eric Zemmour

C’est ainsi que le récent rapport de la Chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes qualifie les agissements du maire de Charvieu-Chavagneux. Les magistrats financiers estiment que Gérard Dezempte a tendance à instaurer une "confusion entre la gestion d’un mouvement politique et la gestion communale".

Il faut dire que le maire de la commune du Nord-Isère est le premier des zemmouriens de la région. Il a également créé il y a plus de 20 ans le parti Ensemble pour la France (EPF) qui utilise parfois les moyens de la Ville.

Concernant Eric Zemmour, le rapport de la Chambre régionale des comptes s’est penché sur l’unique meeting près de Lyon du candidat à la présidentielle 2022. Ou plutôt à la réunion publique du polémiste puisque le 5 novembre 2021, Eric Zemmour n’était pas officiellement déclaré candidat à l’Elysée. Ce soir-là, il s’était produit au gymnase David Douillet de Charvieu-Chavagneux.

Selon le rapport, l’équipement lui a été "mis à disposition gratuitement" par la municipalité. Cette dernière s’est réfugiée derrière une délibération votée trois jours plus tôt par le conseil municipal et qui accordait cette location gracieuse à tous les candidats aux élections présidentielle et législatives.

Sauf que comme le rappelle la CRC, Eric Zemmour n’était pas candidat le 5 novembre et aurait dû "s’acquitter d’une redevance".

Par ailleurs, de nombreuses factures de fournisseurs qui étaient intervenus sur cette soirée avaient été adressées directement à la mairie de Charvieu-Chavagneux. Le rapport note toutefois qu’aucune n’a été réglée par la Ville.

Mairie de Charvieu ou siège d'EPF ?

Concernant le parti Ensemble pour la France, la CRC relève que pour recouvrer les cotisations annuelles, du courrier à entête de la mairie et signé de Gérard Dezempte est utilisé, et qu’il est demandé de transmettre le chèque à la secrétaire du maire. Les directeurs de cabinet du maire sont aussi sollicités dans leur cadre professionnel pour gérer EPF.

Du matériel a déjà été acheté par EPF, livré à la mairie et utilisé par des fonctionnaires. C’est le cas d’un dupli-copieur. En contrepartie, les factures d’entretien et de copies de 2017, 2018 et 2019 ont été payées par la Ville.

Enfin, les juges ont découvert que "le réseau informatique de la commune contient des comptes rendus de réunion, tracts et courriers, de listes nominatives des membres du parti, de ses adhérents et donateurs".

La présence de fichiers nominatifs, avec adresses et numéros de téléphone, intitulés marocains-vienne-2005.xls, liste-arméniens.xls ou petition-immigration-2005.xls interroge également. Pour la CRC, ils sont "en contradiction avec les règles de protection des données individuelles rappelées par la CNIL. L’hébergement de bien d’autres fichiers à caractère politique (fichier des adhérents de partis politiques, notamment) et qui semblent dénués d’intérêt communal interroge également au regard de la protection des données personnelles, indépendamment de leur ancienneté".

Le rapport conclut cette partie avec des mots très durs et une recommandation ferme : "Face à cette utilisation détournée des moyens municipaux, comme à la nature des informations stockées sur les serveurs de la commune, la chambre invite le maire à mettre bon ordre à ces dérives".

On ne sait pas encore si à la lumière de ces révélations, la justice iséroise compte se saisir de l’affaire.