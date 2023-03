Villeurbanne : les opposants d’Eric Zemmour maintiennent leur manifestation aux portes du CCVA

Les services de l’Etat espèrent que cela n’ira pas plus loin. Car après l’arrêté préfectoral pris par Fabienne Buccio, interdisant les manifestations dans un large périmètre autour du CCVA, les opposants d’Eric Zemmour ont maintenu leur volonté de se rassembler pour dénoncer la venue du leader de Reconquête!.

Initialement, la Jeune Garde et d’autres mouvements d’extrême et d’ultragauche avaient prévu de se retrouver à 12h devant le CCVA où se tiendra à 14h la séance de dédicace d’Eric Zemmour. C’est désormais au métro Flachet, à quelques pas de la salle municipale et juste à la frontière du périmètre interdit établi par la préfète du Rhône, qu’ils se retrouveront.

Compte tenu du maintien de la réunion publique organisée à #Villeurbanne le 25 mars 2023 - suite à la décision du Tribunal Administratif - un périmètre d’interdiction de manifestation a été pris autour du site pour prévenir le risque de troubles à l'ordre public ⤵️ pic.twitter.com/Hy2SfTyOJq — Préfète de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) March 24, 2023

Etant donné que l’auteur du livre "Je n’ai pas dit mon dernier mot" espère attirer 600 personnes ce samedi après-midi, plusieurs devraient arriver en métro à Villeurbanne. La contestation se résumera-t-elle à faire comprendre à Eric Zemmour et ses soutiens qu’ils ne sont pas les bienvenus ou des débordements sont-ils à craindre entre les deux camps ?

Invité dans les Coulisses du Grand Lyon sur LyonMag lundi, Raphaël Arnault, porte-parole de la Jeune Garde, expliquait que "l’extrême-droite viendra à Villeurbanne et ça sera sûrement pour commettre des agressions". Pour le moment, les différents groupuscules connus comme Les Remparts ou Lyon Populaire n'ont pas communiqué sur leur intentions de se rendre à Villeurbanne.