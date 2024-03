Villes avec des habitants ayant un mode de vie responsable : Lyon grimpe au classement

Les collectivités peuvent bien s'activer, si les habitants ne suivent pas le rythme, cela ne servira presque à rien.

Selon un classement réalisé par leboncoin, Too Good To Go et BlaBlaCar, qui ont compilé leurs données, Lyon est une ville où les habitants sont plutôt acteurs de l'économie durable pour réduire leur impact sur l'environnement.

Si Bordeaux est en tête et que Grenoble, à la faveur d'un gain de 5 places par rapport à l'an dernier, est deuxième, Lyon se hisse sur le podium en 3e position, grâce à deux places gagnées depuis un an.

Autre ville du Rhône présente dans le classement, Villeurbanne arrive 17e, avec deux places grapillées.

Chaque plateforme a réalisé son propre classement des villes où le taux d’utilisateurs par rapport au nombre d’habitants était le plus élevé, sur une période d’un an, en se basant sur : le nombre d’utilisateurs actifs par ville sur la catégorie “Biens de consommation” pour leboncoin, le nombre de paniers sauvés par ville pour Too Good To Go et le nombre de conducteurs et passagers actifs par ville pour BlaBlaCar. Les 3 classements ont été mis en commun en additionnant les positions de chaque ville pour établir le résultat final.

Reste désormais à savoir si ce type d'études peut donner une indication électorale sur le profil des Lyonnais et leurs ambitions pour les politiques locales.