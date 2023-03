Eric Zemmour chahuté à la gare de Lyon Part-Dieu : "Casse-toi de notre ville"

Alors que plus de 200 personnes manifestaient contre sa venue, le leader de Reconquête! passait par une porte dérobée de la salle municipale et pouvait échanger avec ses partisans.

Mais les militants de l’ultragauche n’avaient pas dit leur dernier mot. Le suivant à la trace, ils savaient qu’Eric Zemmour allait devoir prendre le train à la gare de Lyon Part-Dieu dans la soirée.

Sur des vidéos publiées sur les réseaux sociaux, on voit l’ancien candidat à la présidentielle avancer au pas de course dans la gare SNCF lyonnaise encadré par des forces de l’ordre et des individus essayer de se rapprocher du groupe et de le prendre à partie : "Casse-toi de notre ville, tu dégoûtes sale raciste de merde", lance une jeune femme.

Arrivé à Paris, Eric Zemmour a eu droit au même traitement, là encore filmé par un individu qui l'insulte copieusement. Une action revendiquée par la Jeune Garde.

Alors qu'il fait actuellement le tour de la France pour dédicacer son ouvrage "Je n'ai pas dit mon dernier mot", l'ex-polémiste s'est défendu samedi de faire de la provocation en venant à Villeurbanne : "J’ai le droit d’aller partout en France comme eux, je suis un citoyen français".