"Lien direct" entre Karim Benzema et la mort de Dominique Bernard : une plainte à venir contre Eric Zemmour

Missionné par le natif de Bron, Me Hugues Vigier va porter plainte contre Eric Zemmour pour diffamation.

Le leader de Reconquête! et ex-candidat à la présidentielle avait, plus tôt ce jeudi, estimé qu'il existait un "lien direct" entre la mort du professeur Dominique Bernard et Karim Benzema. (Lire la suite sur Lyon Foot)