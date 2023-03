Villeurbanne : la venue d'Eric Zemmour autorisée par la justice

Le maire de Villeurbanne avait pris un arrêté pour annuler la tenue d'une séance de dédicace d'Eric Zemmour au CCVA ce samedi. Mais le recours déposé par le leader de Reconquête! a abouti ce vendredi après-midi, la juge des référés du tribunal administratif de Lyon a décidé d'annuler l'arrêté municipal de l'édile socialiste et d'ordonner la mise à disposition de la salle de 14h à 20h.

Selon nos informations, l'audience de ce vendredi matin avait été l'occasion pour la juge de poser de nombreuses questions, tandis que la préfecture du Rhône avait fait savoir qu'elle aurait des difficultés à assurer la sécurité de l'évènement compte-tenu de la répétition des manifestations officielles et sauvages contre la réforme des retraites.

Dans sa décision, le tribunal explique que le maire de Villeurbanne et la préfecture ont échoué à établir que la venue d'Eric Zemmour "pourrait générer des troubles à l’ordre public justifiant la mesure d’interdiction litigieuse".

"Je prends acte de la décision du juge administratif. Dès lors qu’ils décident de maintenir leur événement, j’appelle les organisateurs à la responsabilité. Compte tenu du contexte de fortes tensions au niveau local et national, des risques d’atteinte à la sécurité des participants et autres usagers du CCVA, j’ai sollicité les services préfectoraux pour que des effectifs de police soient déployés aux abords de la salle et dans Villeurbanne. Nous leur apporterons notre soutien dans la limite des compétences qui sont les nôtres", a réagi Cédric Van Styvendael dans un communiqué.

Un rassemblement de la Jeune Garde et de mouvements d'extrême voire d'ultra gauche est prévu à 12h à Villeurbanne pour dénoncer la venue d'Eric Zemmour, qui doit dédicacer son livre "Je n'ai pas dit mon dernier mot".