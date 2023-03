Villeurbanne : Eric Zemmour remercie la préfecture et ses "mesures efficaces", 200 opposants manifestent contre sa venue

Sauf que la venue du leader de Reconquête! n’est pas acceptée par de nombreuses personnes. A l’appel de groupes d’extrême et d’ultragauche, ainsi que de syndicats et partis politiques, une manifestation a débuté à la mi-journée au métro Flachet, à quelques dizaines de mètres du CCVA où se rendra Eric Zemmour à 14h. Environ 200 personnes sont sur place.

Une banderole "Nazis hors de nos rues" a été déployée en tête du cortège initié par la Jeune Garde.

Les tensions sont fortes, avec des CRS qui empêchent les manifestants d’avancer et de rentrer dans le périmètre interdit décrété par un arrêté préfectoral. Des tirs de grenades lacrymogènes ont été effectués car certains tentaient d'avancer et entraient dans le périmètre.

La crainte des services de l'Etat est que des affrontements éclatent entre partisans d'Eric Zemmour et opposants de ce dernier. Dans le cortège, les rumeurs fusent, on évoque la possible présence d'identitaires dans le quartier des Gratte-Ciel. Information non vérifiable.

Derrière les forces de l'ordre, un petit groupe s'est formé devant les portes du CCVA pour être les premiers à entrer et rencontrer l'ancien candidat à la présidentielle.

Avant de signer son livre "Je n'ai pas dit mon dernier mot", Eric Zemmour a accordé quelques minutes aux journalistes. "La préfecture a pris des mesures efficaces. J’ai connu des endroits où on me laissait seul face à la violence déchainée des antifas. Il faut rendre hommage à la préfecture", a-t-il indiqué.

Sur le choix de Villeurbanne, l'ancien éditorialiste estime qu'il n’y a "pas de provocation (de sa part ndlr), j’ai le droit d’aller partout en France comme eux, je suis un citoyen français. Il n’y a pas de violence aujourd’hui car ils voient qu’ils sont en position de faiblesse".

