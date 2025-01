Éric Zemmour attendu près de Lyon : "Le Rhône ne sera pas une terre d'accueil pour ses discours" 

Éric Zemmour, président et fondateur du parti Reconquête, participera à une cérémonie de vœux suivie d'une galette des rois organisée par la fédération du Rhône le dimanche 26 janvier. L'événement, prévu à partir de 13h30 dans une commune de l'ouest lyonnais dont le lieu précis reste confidentiel pour des raisons de sécurité, s'inscrit dans la stratégie de Reconquête en vue des élections municipales de 2026.

En ce sens, Xavier Fourboul, délégué départemental (Rhône) de Reconquête, a déclaré sur X : "Ensemble, préparons les municipales 2026 et soyons prêts à relever tous les défis législatifs !" Il a également partagé un lien vers l'événement intitulé "Galette des rois avec Éric Zemmour (69)".

Une opposition ferme à la venue

La venue d'Éric Zemmour ne passe pas inaperçue. Le Réseau Insoumis Antifasciste a réagi par un communiqué publié sous le titre explicite : "Le raciste Zemmour dans le Rhône : la haine ne passera pas !."

Dans ce texte, l'organisation dénonce un "fasciste multirécidiviste condamné plusieurs fois pour provocation à la haine raciale" et fustige un personnage qui "ne cesse d'attiser les divisions et de propager une idéologie raciste et misogyne." Les militants insoumis appellent à une mobilisation contre cet événement : "Cet individu ne peut être autorisé à continuer d'appeler à la haine et à diviser le peuple français. Le Rhône ne sera pas une terre d'accueil pour ses discours. Nous appelons à la mobilisation de toutes les forces humanistes et antiracistes pour dire non à sa venue."

Ces derniers demandent par ailleurs à la préfecture du Rhône d'interdire la tenue de ce rassemblement, car cela constituerait selon eux :"un trouble à l'ordre public".