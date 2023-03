Manifestations à Lyon : le jour d’après sur le cours Gambetta

Une colère sociale illustrée par de la casse. Ce mardi avait lieu à Lyon la dixième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Ce mercredi, au lendemain du passage du cortège le long du cours Gambetta, les façades portent encore les stigmates de la colère de la veille. Enseignes taguées, vitres cassées, distributeurs de billets mis hors de service… Si certaines enseignes avaient barricadé avec des planches leur devanture, d’autres continuaient de subir ces incivilités, une énième fois.

L’ennemi numéro un : les banques

C’est la cible préférentielle des casseurs. Aucune d’entre elles n’échappe à l’affront des perturbateurs, qui taguent les vitrines : "Mettons les banques à la retraite", est-il inscrit sur une enseigne Société Générale, près de la station de métro Garibaldi.

Les distributeurs de billets ont également été fortement endommagés sur tout le cours. Ce mercredi, il était même impossible de retirer du liquide là où était passé la manifestation la veille. Ce qui suscitait d’ailleurs la colère de plusieurs passants : "Il y’en a pas un qui marche, ils ont tout cassé" pouvait-on entendre devant une banque près de l’arrêt Saxe-Gambetta.

En deuxième lieu : les agences d’intérim

Elles ont également fait les frais des excès de la gronde sociale. Au même titre que les banques, les agences de travail temporaire ont vu leurs façades endommagées. "On veut pas vos taf de merde", "Nique le travail", pouvait-on voir inscrit à même les devantures.

Sur le cours Gambetta, les agences d’intérim ont également été la cible des dégradations commises hier par une partie des manifestants. #Lyon #greve28mars pic.twitter.com/cWdcBotQcj — Lyon Mag (@lyonmag) March 29, 2023

Le jour d’après, il faut effacer les incivilités. Certaines banques ont déjà mandaté des entreprises, à la fois pour des réparations mais aussi pour l’installation de planches protectrices. Sur les lieux, un membre de la CFDT voulant rester anonyme constate l’ampleur des dégâts : "On est en manifestation pour exprimer notre colère, mais on ne casse pas. Ces gens-là ne viennent que pour tout casser, ils ont fait n’importe quoi. De voir des trucs comme ça, c’est inacceptable. Au début on manifestait sans ces casseurs, mais depuis trois ou quatre manifs, on doit nous aussi se protéger."

Le cours Gambetta est depuis plusieurs semaines le triste théâtre des excès de la protestation sociale contre la réforme des retraites. Alors qu’une nouvelle grève a été reconduite pour jeudi prochain, les différentes enseignes endommagées, qui traversent déjà des jours difficiles, ne devraient pas voir le bout du tunnel de sitôt.

T.J.