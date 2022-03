Lyon : quand une élue écologiste partage les tags réalisés lors de la manifestation du 8 mars

L’adjointe à la maire du 3e arrondissement de Lyon a partagé une curieuse publication ce lundi soir sur Twitter. Dans la première photo publiée par l’élue, on retrouve quelques représentants politiques déambuler lors de la manifestation à l’occasion de la journée internationale des droits des femmes.

Parmi ces derniers, on retrouve notamment Rémi Zinck le maire du 4e arrondissement de Lyon, la maire du 7e Fanny Dubot ou encore Thomas Dossus sénateur du Rhône et Mohamed Chihi l’adjoint à la Sécurité de Grégory Doucet. Le cliché est pris depuis le quai de la Pêcherie, où les écologistes ont choisi de défiler sous les drapeaux du parti EELV.

"Un rassemblement aussi convaincu que convaincant" pour Philomène Récamier, qui ajoute une autre photo à sa publication : celle d’un tag réalisé à la peinture violette. Ce dernier affirme "nous ne serons plus jamais vos muses". Rappelons que la définition officielle du terme muse est "inspiratrice d'un artiste, d'un écrivain". Reste que ce post a inspiré l’adjoint à la mairie du 9e Quentin Carpentier, déjà épinglé le weekend dernier pour ses propos douteux, et qui n’a cette fois pas hésité à retweetter les clichés.

Du côté de la loi, les dégradations de ce type "le fait de tracer des inscriptions, des signes ou des dessins, sans autorisation préalable, sur les façades, les véhicules, les voies publiques ainsi que le mobilier urbain sont punies de 3750 euros d’amende et d’une peine de travail d’intérêt général".

De nombreuses autres dégradations ont en tout cas été réalisées lors de ce défilé entre la place des Terreaux et Bellecour. L’Hôtel de Ville a été notamment recouvert du slogan sans équivoque "brûler le cisteme" alors que de nombreux magasins de la Presqu’île ont fait les frais de militants extrémistes. Des "ACAB", pour "All Cops Are Bastards ou Tous les policiers sont des bâtards en français" ont été inscrits, mais aussi des revendications : "Lesbiennes révolutionnaires". Les vitrines boutiques The Kooples, Izipizi, Elena Miro, Maier ou encore la devanture en travaux de Vanessa Bruno devront ainsi être nettoyées. Certains géants que nous avons contactés comptent demander des dédommagements.

Rassemblement aussi convaincu que convaincant ce 8 mars à Lyon. Grande joie de déambuler aux côtés de nombreuses et nombreux élu-e-s du groupe écologiste.💚@FeminismeEELV @villedelyon @EELV pic.twitter.com/zLP3CGpGw0 — Philomène Récamier🌿 (@RecamierP) March 8, 2022