Lyon devient moche en Une de LyonMag : "La Métropole est belle et propre" répondent les écologistes

LyonMag y a consacré son dossier de Une dans le numéro de mars actuellement en vente dans les kiosques : tags, déchets, urinoirs, dégradations et surtout absence de réponse adaptée de la part des collectivités chargées du nettoyage.

Lyon devient-elle moche ? A regarder les commentaires sur les réseaux sociaux et notre site, beaucoup le pensent.

Mais ce n'est absolument pas le cas de la vice-présidente de la Métropole de Lyon chargée de la Propreté et de la Réduction des Déchets. "Quand j'entends ces réactions, j'ai l'impression qu'on ne vit pas dans la même ville. Avant l'interview, j'ai traversé Lyon et je porte désormais un regard assez aiguisé sur l'espace public que je traverse. Donc non, je ne suis pas d'accord. La Métropole est belle, la Métropole est propre, Lyon est une ville magnifique et plutôt propre", a déclaré Isabelle Petiot.

Pas totalement sourde aux remontées d'informations de ses équipes et des citoyens, l'élue écologiste a reconnu qu'il y avait des zones "plus problématiques que d'autres". "Mais comme toute grande ville, toute grande métropole", conclut-elle.

Une réaction qui lui a valu un nouveau tombereau de commentaires négatifs : "Cette femme fait pitié par sa naïveté ou son déni...", "On va tous lui envoyer la saleté des rues, la présence de rats etc... Peut-être verra-t-elle enfin ce qu'il se passe", "Purée j'imagine chez elle du coup ! elle doit vivre dans une porcherie la pastèque"...