SaccageLyon : "Que les écologistes se mettent à nettoyer !"

Quelle est votre position face au phénomène #SaccageLyon sur les réseaux sociaux ?

L’opposition, notre rôle là-dedans, c’est justement d’essayer de pointer les zones noires de Lyon pour interpeller la mairie et la Métropole pour qu’ils puissent agir rapidement et qu’ils nettoient. Dans le 2e arrondissement, j’ai très souvent l’occasion de signaler des tags, des dégradations.

Et ce que l’on constate, par rapport aux précédents mandats de Gérard Collomb, c’est qu’il y a très peu d’actions derrière et que c’est extrêmement long. Ce qui fait qu’en réalité, toute cette pollution visuelle s’accumule. Ce qui fait que derrière, on a de plus en plus une ville qui se dégrade et qui est sale, avec ces espèces de problèmes urbains qui s’accumulent.

Le mouvement #SaccageLyon, c’est donc un moyen supplémentaire pour que, peut-être, les écologistes se préoccupent de la ville de Lyon.

En tant que maire d’arrondissement, est-ce que vous avez eu beaucoup de remontées d’habitants sur cette dégradation ?

Moi, ce que j’ai fait, c’est que j’ai mis en place avec mes administrés, une espèce de cercle, ou des boucles, et l’idée c’est justement qu’ils soient les principaux relais pour me faire remonter ces dégradations. Ou des problèmes de nuisances. Ce qui fait que je reçois directement des photos de tags, des photos de mobiliers urbains dégradés, des photos de tapages divers, ce qui me permet de faire remonter aux différents services. Et si jamais ça ne fonctionne pas, je le relaye moi-même sur les réseaux sociaux. On veut être en mesure de montrer et de pointer les défaillances des écologistes.

Quels types de vandalisme ?

Je dirais qu’il y a typiquement soit des tags, des dégradations de mobiliers, soit des problèmes liés à des sans-abris – on en a beaucoup dans le 2e – et aujourd’hui on le voit bien, il y a une politique qui tend justement à laisser les tagueurs maîtres de la ville. Sur le mobilier urbain, je pense souvent aux aménagements sur le cours Charlemagne piétonnier, qui ont déjà été remplacés une fois en moins d’un an et qui sont toujours dans un état pitoyable malgré les réparations. Ce qui montre que cet aménagement est finalement un véritable échec.

Pour que les habitants se sentent bien en ville, il faut qu’elle soit propre, que le mobilier soit agréable. Et c’est ce qui fait la force de bon nombre de communes, c’est ce qui faisait la force de Lyon jusqu’à il y a peu de temps. C’est vrai qu’aujourd’hui, on a l’impression qu’on a une ville qui se laisse totalement dépasser ; la métropole aussi et donc, les problèmes s’accumulent.

C’est pour cela qu’il y a des réseaux citoyens comme #SaccageLyon, qui se mettent en place pour essayer de trouver des solutions.

Il n’y a aucune réponse de la part de la Métropole et de la Ville de Lyon ?

Aucune. On a le sentiment qu’ils suivent moyennement leurs dossiers, qu’ils suivent ça de loin, voire même avec une forme de volonté de leur part de ne pas répondre. Et encore, dans le 2e arrondissement, on a le sentiment de bien s’en sortir, on fait tous les efforts pour signaler ce qui ne va pas. Mais pour d’autres arrondissements, vous prenez le 3e et le 7e, ils n’ont jamais été aussi sales.

Qu’est-ce que vous souhaiteriez de la part de la Métropole et de la Ville pour régler ces problèmes ?

Qu’ils se mettent à nettoyer tout simplement (rires) ! Qu’on change de logiciel plutôt que d’accumuler la crasse.

Lyon est-elle devenue une ville moche ?

Non, je ne crois pas que Lyon soit une ville moche. Mais, la somme de ces dégradations fait qu’on perd en cadre de vie.

Propos recueillis par J.D.