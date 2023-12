Pierre Oliver : "Le maire de Lyon et son adjoint à la Sécurité sont totalement à l'ouest"

La Fête des Lumières a attiré plus de deux millions de visiteurs, mais il y a eu beaucoup de couacs, notamment sur le temps d'attente au parc de la Tête d'Or. Pierre Oliver déplore "une impréparation, un manque de barrières, d'agents de sécurité, de policiers municipaux. Tout ça a fait qu'on a eu un certain chaos sur ce secteur".

Ce mardi soir, Grégory Doucet était invité de Quotidien, et a déclaré que sa plus grande réussite depuis le début du mandat était l'apaisement de la Guillotière. "C'est difficile à entendre pour les habitants de la Guillotière", estime le patron de la droite lyonnaise, car "il y a toujours des problèmes de trafics et de délinquance aux quatre coins de Lyon".

Pierre Oliver estime que "ce n'est pas parce qu'il (Grégory Doucet ndlr) change sa façon de s'habiller qu'il arrive à mieux travailler sur la sécurité. (...) Le maire de Lyon et son adjoint à la Sécurité sont totalement à l'ouest sur les questions de sécurité".

Concernant les scènes de violences à la Confluence, l'édile du 2e réclame un "barriérage pour éviter que les bandes viennent armées pour dépouiller les jeunes".

00:00 Bilan de la Fête des Lumières

01:22 Loi Immigration

03:30 Alexandre Vincendet

04:13 Insécurité à Lyon

05:48 Violences à la Confluence

06:27 Hébergement d'urgence/Crise immobilière

09:13 La Lyonnitude

09:39 Héritier de Gérard Collomb