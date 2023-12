Ce qu'il faut retenir du passage de Grégory Doucet, maire de Lyon, sur Quotidien

Grégory Doucet, premier magistrat de Lyon, a bénéficié d'une belle exposition médiatique sur TMC, l'émission de Yann Barthès récolte plus de 2,2 millions de téléspectateurs ces derniers jours, devant Touche pas à mon Poste (2,01 millions).

Que retenir de cette heure passée sur le plateau ?

Hilare pendant le portrait de Lyon rempli de clichés très parisiens fait par Yann Barthès, Grégory Doucet a vite déchanté à la première question du présentateur qui l'a interrogé sur l'édition de la Fête des Lumières et les nombreuses critiques faites par les participants.

"Il y a eu beaucoup de monde au Parc de la tête d'Or, je dois le reconnaître", a-t-il répondu, décontenancé, évoquant "une fête comme d'habitude" avec plus de 2 millions sur les 4 jours. Avant de reconnaître que les organisateurs ont "été débordés par le nombre de personnes qui sont allés au Parc".

Taquin, Yann Barthès a embrayé sur Noël, s'imaginant obtenir des réponses polémiques. Mais le maire de Lyon a tout de suite évoqué le sapin de la Guillotière. "On célèbre Noël, c'est une occasion de créer de la joie", poursuivait-il.

Le maire écologiste de Lyon @Gregorydoucet dément toute envie de « déconstruire les traditions » et notamment celle de Noël.#Quotidien pic.twitter.com/p5mSqWbGFN — Quotidien (@Qofficiel) December 12, 2023

Aïe ! Et si l'écologiste était finalement trop lisse pour Quotidien ?

Vite, lançons-le sur le Voeu des Echevins !

"Le rôle d'un élu de la République n'est pas de participer à une cérémonie religieuse. Mon rôle est de faire appliquer le principe de laïcité", répondait Grégory Doucet.

Yann Barthès s'étonnait ensuite de voir le maire de Lyon ne pas avoir de ligne directe ou de contact avec Emmanuel Macron. L'occasion pour le Vert de rappeler qu'il a souvent sollicité le Président de la République via des lettres. Et notamment sa dernière sur l'hébergement d'urgence. "Plus de 200 enfants dehors, ça me bouffe quotidiennement", lançait-il. "L'Etat doit nous aider", sommait Grégory Doucet.

Après l'édito de Jean-Michel Aphatie, il était demandé au 1er magistrat de Lyon s'il fallait dissoudre l'Assemblée nationale après la motion de rejet du projet de loi Immigration. L'intéressé bottait en touche en réclamant une convention citoyenne sur l'immigration et l'intégration.

"Faire une xième loi, ce n'est pas la bonne méthode", jugeait-il, concernant ce "sujet sociétal de grande importance, car avec le réchauffement climatique on va avoir des mouvements de population qui vont nous impacter".

Le saviez-vous ? Grégory Doucet a fait pousser des tomates sur le balcon de son appartement cet été !

Vu de Paris, Lyon c'est la charcuterie et l'ultradroite. Après un reportage durant la procession aux flambeaux durant le 8 décembre, à la recherche des fachos, Grégory Doucet lançait que Lyon a "une histoire avec l'extrême droite qui est un peu ancienne. Les négationnistes ont été nombreux à Lyon".

Lyon concentre beaucoup de groupuscules d’ultra droite. Le dernier né s’appelle : Les Remparts. Et certains de ses membres n'ont pas vraiment apprécié notre présence...#Quotidien pic.twitter.com/KXF2kuxeAn — Quotidien (@Qofficiel) December 12, 2023

Et sans oublier un tacle à Gérard Collomb, en estimant que "la lutte n'a certainement pas été assez intense pendant des années". Pourtant, sous son prédécesseur, il y a eu deux dissolutions (Génération identitaire et le Bastion social ndlr), pour aucune depuis 2020.

Retour au léger pour la fin de ce tête-à-tête.

La Guillotière, le grand succès du mandat ?

Quelle est l'action des écologistes lyonnais qui le rend le plus fier ? Grégory Doucet se lance sur le terrain glissant de la Guillotière qui, "à force d'efforts et de politiques publiques concentrées", "a retrouvé une joie de vivre, une envie de participer".

Et son plus gros ratage ? "Le fait qu'on ait encore 205 enfants sans toit avec 11 écoles occupées. C'est un ratage collectif". La préfète du Rhône appréciera, mais elle ne se présentera pas face aux électeurs en 2026…

Enfin, comme si Lyon se trouvait à l'étranger, Grégory Doucet devait décrire le style de la ville par rapport au reste du pays : "On a une capacité à conjuguer un vrai esprit d'entreprise avec un vrai sens des solidarités. Le mutualisme est né et a prospéré à Lyon".

C'est finalement assez subjectif, donc validé.

Grégory Doucet aura-t-il marqué des points ? Les Lyonnais qui le détestent ont peut-être zappé, ceux qui l'adorent se sont délectés de sa prestation. Quant au reste des Français, entre le fromage et le dessert, ils se sont probablement exclamés : "Tiens, je me demandais ce qu'elle devenait Judith Godrèche".