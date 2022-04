SaccageLyon : "Il faut que les pouvoirs publics reprennent la main"

Quand, comment et avec quel objectif s’est créé le groupe #SaccageLyon ?

Au mois d’avril 2021, après une discussion avec un copain. On est rapidement arrivé à la conclusion que la ville se dégradait et que rien n’était fait. Il suffit d’ouvrir les yeux et c’est un peu ce que ce groupe recherche : une prise de conscience pour que ces problèmes soient réglés

Est-ce inspiré par d’autres associations, notamment celles localisées à Paris ?

Absolument. Quand on voit ce qu’il se passe à Paris et qu’on observe les mêmes choses à Lyon, ça fait peur. C’est la première fois que je m’engage comme ça, alors oui je regarde ce qui se fait à Paris.

Comment vous faites-vous entendre ? Combien de militants représentez-vous ?

Je ne pense pas qu’on peut parler de militants. Le hashtag regroupe des Lyonnais qui n’aiment pas le traitement qui est fait de la ville, qui n’acceptent pas de voir des tags non nettoyés, des bâtiments non entretenus, des rues défoncées, etc. Comment on se fait entendre ?

Tout simplement, je retweete les photos que les Lyonnais ont publié avec le #SaccageLyon. Je ne suis pas un spécialiste des réseaux sociaux, je vais sans doute demander de l’aide pour développer.

Qu’est-ce qui vous choque particulièrement dans l’agglomération lyonnaise ?

La dégradation du cadre de vie qu’on nous vante à longueur de journées. Les tags sont particulièrement montrés du doigt car ils dégradent les murs, les bâtiments, le mobilier urbain. Et la ville ne se soucie pas de les enlever. On voit, par exemple à Paris avec le #dmr et l’appli Dans ma rue, que des tags sont enlevés quand ils sont signalés, ce qui n’est pas le cas à Lyon. Donc, cela va empirer !

Avez-vous des données chiffrées concernant la dégradation de la salubrité publique ?

Absolument pas. Mais pour avoir parlé avec des amis et des collègues, tout le monde est unanime : c’est de pire en pire. La ville est sale, dégradée. Et cela ne semble pas choquer grand-monde.

Moins de 200 abonnés (plus de 230 aujourd'hui ndlr) sur votre compte Twitter contre plus de 13 000 pour #SaccageParis, n’est-ce pas des coups d’épées dans l’eau de publier chaque nouveau tag réalisé à Lyon ?

Il faut bien débuter. Les Lyonnais n’utilisent pas encore beaucoup le #SaccageLyon, mais avec votre article cela aidera peut-être. Je n’ai pas le temps d’être sur Twitter quatre heures par jour, mais beaucoup de photos sont publiées sans le mot-dièse et passent donc entre les mailles du filet. Le groupe est récent et peu administré, alors c’est déjà bien d’avoir 200 followers. Et puis Lyon n’est pas Paris en termes de nombre d’habitants. Quand je vois ce qui se fait à Paris, je n’ai pas envie que cela arrive à Lyon !

Avez-vous déjà eu des contacts, voire des réunions, avec la mairie ou la Préfecture ?

Aucun. Ni l’un ni l’autre ne m’a contacté.

Quelles sont vos solutions pour des rues plus propres ?

Que les tags et affichages sauvages soient effacés. Que les poubelles soient ramassées, que les aménagements utilisent des matériaux adaptés, que les espaces verts soient entretenus et pas laissés à l’abandon. Rien de révolutionnaire, mais il faut que les pouvoirs publics reprennent la main.