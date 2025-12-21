Trois individus recherchés après l’attaque d’un bureau de tabac près de Lyon

Les faits se sont produits ce vendredi 19 décembre, peu avant 19 h, dans un bureau de tabac de la rue François-Peissel à Caluire-et-Cuire, dans la métropole de Lyon. Selon les premiers éléments recueillis, trois individus, le visage dissimulé, ont fait irruption dans le commerce.
Les auteurs ont utilisé des bombes lacrymogènes, visant le buraliste ainsi qu’un client présent à l’intérieur de l’établissement, précise le Progrès. Ils se sont ensuite emparés du fond de caisse et de plusieurs cartouches de cigarettes.
Les suspects ont pris la fuite à bord d’un véhicule, qui s'avère être signalé comme volé. La voiture a été retrouvée un peu plus tard par la police nationale, sans occupant à l’intérieur.
Une enquête a été ouverte afin d’identifier et d’interpeller les auteurs de ce vol, le montant exact du préjudice n'est pas encore connu.
Je vends des systèmes d'alarmes et je suis totalement contre votre idéeSignaler Répondre
Méme problème que Lyon qui est à coté de Caluire.Signaler Répondre
Ces personnes savent ce qu'elles risquent quand elles entreprennent de passer à l'acte : quelques mois, ou 2-3 ans de prison tout au plus si elles avaient déjà un casier bien rempli.Signaler Répondre
Si on changeait la loi pour qu'avec certitude et sans aucune adaptation possible, ces personnes sachent qu'elles passeront 10 ans en prison, dès la première attaque, et bien ces faits cesseraient grandement.
Et il faut un CHOC, pas une augmentation modérée ou progressive des peines. Un coup d'arrêt !
C'est surtout que Caluire est juste à côté de RillieuxSignaler Répondre
Ont ils fait un vrai tabac ?Signaler Répondre
Caluire cette ville dortoir apaisée. MouarfSignaler Répondre
Mais que fout le maire ??