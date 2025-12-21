Trois individus recherchés après l’attaque d’un bureau de tabac près de Lyon

Les faits se sont produits ce vendredi 19 décembre, peu avant 19 h, dans un bureau de tabac de la rue François-Peissel à Caluire-et-Cuire, dans la métropole de Lyon. Selon les premiers éléments recueillis, trois individus, le visage dissimulé, ont fait irruption dans le commerce.

Les auteurs ont utilisé des bombes lacrymogènes, visant le buraliste ainsi qu’un client présent à l’intérieur de l’établissement, précise le Progrès. Ils se sont ensuite emparés du fond de caisse et de plusieurs cartouches de cigarettes.

Les suspects ont pris la fuite à bord d’un véhicule, qui s'avère être signalé comme volé. La voiture a été retrouvée un peu plus tard par la police nationale, sans occupant à l’intérieur.