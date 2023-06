Vaulx-en-Velin : une main aux fesses, l’agresseur écope d’un an de prison ferme

Les faits remontent au 9 avril. Une jeune femme d’une vingtaine d’années déambulait dans le marché aux puces de Vaulx-en-Velin lorsqu’elle sentit un homme se glisser derrière elle et lui empoigner la fesse droite.

“J’étais choquée et je ne savais pas quoi faire. Alors je l’ai suivi”, dit-elle au tribunal. La jeune femme décida alors de confronter son agresseur au beau milieu du marché. L’homme, certainement embarrassé, tenta de prendre la fuite. C’est alors qu’elle cria : “ne le laissez pas partir !”. Interpellé par les vigiles du marché aux puces, l’homme fut ensuite remis à la police afin d’être questionné.

"On était en plein ramadan, pour les vrais musulmans c'est péché de même regarder les formes d'une femme”, explique l’Algérien au juge pour clamer son innocence. “Je ne l'ai pas fait. Et si je l'ai fait, c'était involontaire, c'est sûr et certain", résume-t-il au tribunal.

Cependant, toutes les déclarations du prévenu ne sont pas aussi raisonnables et certaines lui portent particulièrement préjudice en salle d’audience. “Si elle ne veut pas se faire toucher les fesses, elle n’a qu’à pas aller au marché”, disait notamment l’homme aux enquêteurs de police qui l'auditionait.

Questionné par le magistrat sur la raison de sa fuite précipitée du marché, l’homme révèle cependant son vrai visage. “Si j'étais resté j'aurais mal réagi, je l’aurais insulté. J'aime pas insulter une personne. Elle a l'âge de ma fille alors je ne permettrais pas de l'insulter", explique-t-il calmement aux magistrats médusés.

L’homme, pour une main aux fesses, risquait gros. En effet, il ne s’agissait pas de sa première condamnation pour des faits similaires, le plaçant dans la délicate position de la récidive. il avait notamment déjà été condamné à cinq reprises pour de multiples faits d’exhibitionnisme et d’agression sexuelle entre 2011 et 2017.

Selon l’avocat de la partie civile, cette dernière reste très profondément bouleversée par l’incident : “elle regarde constamment derrière elle de peur d’être touchée, (...) ne peut plus aller dans les transports, (...) présente une forme de peur de la foule”. La partie civile a donc sollicité une somme des dommages et intérêts à hauteur de 800 euros et une allocation de 500 euros couvrant les frais de justice de la victime.

Le procureur de la république, quant à lui, au vu des déclarations problématiques du prévenu et de ses nombreuses récidives, a requis à l’encontre du prévenu une peine de 3 ans d’emprisonnement ferme.

Une réquisition que même la victime a trouvé trop élevée. “3 ans, c'est énorme, il ne mérite pas ça", a-t-on pu l’entendre dire à sa mère dans les couloirs du tribunal.

Finalement, le prévenu a été reconnu coupable des faits qui lui étaient reprochés et devra verser les sommes sollicitées par l’avocat de la partie civile à la victime, pour un total de 1300 euros. De plus, il est condamné à un an de prison ferme avec maintien en détention et il sera inscrit dans le fichier des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (Fijais).

