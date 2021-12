Lyon : avocats et magistrats appelés à manifester ce mercredi

Seize syndicats appellent à une mobilisation nationale des magistrats, greffiers ou encore avocats. Dans un communiqué, les organisations syndicales demandent aux magistrats de "renvoyer toutes les audiences". Le fonctionnement habituel des tribunaux pourrait ainsi être perturbé.

Les grévistes veulent réclamer plus de moyens et notamment : "l’élaboration d’outils de mesure des besoins en nombre de magistrats et greffiers, dont la nécessité est pointée depuis 2018 par la Cour des comptes, pour rendre la justice non pas de manière dégradée" et "la présentation immédiate d’une loi de programmation pour les 10 prochaines années comportant des recrutements massifs de magistrats et fonctionnaires de greffe".