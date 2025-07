Quand la loi antidrogue piétine les droits de la défense

"On ne nous a pas consultés, et pourtant, c'est nous qui sommes en première ligne", lâche maitre Marie Buisson. Depuis plusieurs mois, le gouvernement multiplie les mesures chocs pour reprendre la main sur le narcotrafic, jugé hors de contrôle.

Ce qu’elle dénonce, c’est un déséquilibre assumé : d’un côté, une armada de techniques spéciales d’enquête – sonorisations, captations à distance, infiltration – de l’autre, une défense tenue à l’écart. "Avec l'activation à distance des téléphones, il n’y aura plus de secret entre un avocat et son client. À partir du moment où vous passez la porte du bureau d’un avocat, il existe un secret, c’est sacré. Cette loi nous met à mal grandement, très grandement !"

Car pour elle, l’arsenal juridique déployé ces derniers mois ne reflète pas forcément une explosion du trafic. "Je ne suis pas certaine qu’il y ait davantage de narcotrafiquants qu’il y a 10 ou 20 ans." Ce qui a changé ? Les canaux de distribution, l’hyperconnexion des clients, la violence et une misère sociale qui rend les jeunes plus vulnérables.

Mais au lieu d’attaquer les racines sociales, l’État, selon Me Buisson, choisit de faire du chiffre. "Quand on fait une ligne politique, il n’y a pas de difficulté. Mais faire le tapage qu’on est en train de faire, non seulement c’est contre-productif, mais c’est aussi dangereux. Je n’ai pas que des dossiers de stups, mais en ce moment on en a énormément. Et on voit clairement que la politique pénale est orientée : c’est fléché sur le trafic de stupéfiant."

En 2022, un client de Me Marie Buisson livre un kilo de cocaïne à la maison d’arrêt de Fresnes, introduit par un surveillant, sur place, ce sont des "agents en tenue" qui le délestent du colis sans l’interpeller : "Il a d’abord cru à une arrestation. Mais non, on lui a juste volé le paquet." En représailles, il participe à l’enlèvement de l’intermédiaire lié à ce surveillant, nommé en audition. Le détenu reconnaît les faits : "Je me suis fait voler 1 kg de cocaïne, donc j’ai effectivement cherché par tous les moyens à récupérer cet argent." Malgré trois ans d’instruction pour des faits criminels, "il n’y a eu zéro enquête, jamais", regrette Me Buisson. Pour elle, ce silence illustre une impasse politique : "Quand on veut aller chercher les têtes, on ne se retrouve pas avec ce type de dossier sans la moindre enquête. L’objectif, c’est juste d’incarcérer des gamins de 14, 15 ans ?."

"Quand on est avocat, on voit des choses que Gérald Darmanin ne voit pas. Surtout quand on ne fait que ça." Une parole de terrain que les législateurs auraient peut-être dû écouter, avant de verrouiller un peu plus la justice pénale.

