Décès de Gilles Devers : le barreau lyonnais perd un fervent défenseur de la cause palestinienne

Maître Gilles Devers, avocat emblématique et maître de conférences en droit international, est décédé ce mardi 26 novembre, à l'âge de 68 ans, des suites d'une longue maladie. Spécialiste reconnu, il avait marqué le barreau de Lyon par son engagement sans faille pour des causes sensibles, notamment la défense des droits palestiniens devant la Cour pénale internationale (CPI).

Cet ancien infirmier devenu juriste s'était distingué par son rôle central dans la plainte pour génocide et crimes de guerre déposée contre Israël à la CPI. Il avait fédéré un collectif de centaines d'avocats pour défendre cette cause sur la scène internationale. Auteur prolifique, il était également engagé dans la lutte contre les discriminations et les injustices, ce qui lui avait valu admiration et controverses.