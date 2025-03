"Je m’attendais à plus de dialogue avec les magistrats" : réalités d’une pénaliste Lyonnaise

"J’étais persuadée que je serais l’avocate de la veuve et de l’orphelin, explique Marie Bariol. Finalement, j’ai vite compris que je serais du côté de la défense, que c’était ce banc-là qui m’intéresserait." Diplômée il y a quatre ans, cette avocate lyonnaise a choisi de se spécialiser en procédure pénale, attirée par le respect rigoureux des règles de droit. Mais très vite, la réalité du terrain l’a confrontée à des désillusions.

"On s’aperçoit qu’il y a le droit et puis, il y a la pratique du droit, analyse-t-elle. Lors de mes premières comparutions immédiates, j’étais parfois persuadée de pouvoir faire annuler des procédures irrégulières. Mais non." Une méthode qui, selon elle, mène rarement à une victoire totale, en raison de la réticence des magistrats à se ranger du côté de la défense. "On fait un peu d’un commun accord : un jugement dont on ne fera pas appel et qui ne sera donc pas annulé pour eux, en échange d’une peine plus légère."

Ces négociations, bien qu’utiles pour ses clients, traduisent une tension constante entre professionnelles du droit. "Je m’attendais à plus de dialogue avec les magistrats, à des relations saines, en bonne intelligence, mais ce n’est pas toujours le cas. Certains magistrats ferment définitivement leur porte. C’est dommage, car nous ne cherchons qu’à faire appliquer le droit."

Maître Barriol regrette également "l’existence d’une défiance envers les avocats. Je ne m’attendais pas à ce qu’on puisse aussi remettre en cause la loyauté des avocats. Je ne pensais pas qu’un jour un magistrat me dirait : 'vous êtes encore en train de me faire un coup de procédure' ". Une remarque qui illustre une incompréhension du rôle fondamental des avocats dans la défense des droits. Pourtant, Marie Bariol ne renonce pas.

Elle évoque notamment un cas récent, où elle a obtenu l’annulation d’une garde à vue irrégulière. "Les magistrats ont reconnu que les droits de la défense avaient été entravés. Ce sont ces petites victoires qui comptent."

Une justice parfois à deux vitesses

Cependant, elle regrette une justice parfois à deux vitesses : "Les jeunes, issus de milieux défavorisés, subissent des condamnations immédiates et lourdes, alors que les affaires de col blanc prennent des années, avec souvent des peines de sursis." Sur la question d’une justice laxiste, la pénaliste répond sans détours : "Elle ne l’est pas du tout, mais elle manque de moyens. Magistrats et greffiers subissent les mêmes contraintes que nous, surtout en termes de délai." Pour les jeunes avocats, maître Bariol conseille de garder un idéal de justice.

"Il s’efface avec le temps, mais c’est essentiel. Il faut aussi accepter l’échec et ne pas se laisser abattre par une décision injuste." Quant à ses attentes, elle plaide, comme évoqué précédemment, pour une meilleure écoute entre avocats et magistrats : "Nous avons tous des rôles différents, mais cela ne doit pas nous empêcher de collaborer. Cette relation a existé quand on lit les livres d'anciens confrères ou magistrats, mais elle se perd aujourd’hui, sûrement par le nombre de dossiers."

A.AL