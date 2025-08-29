Les dates de l'édition 2025 de la Fête des Lumières de Lyon dévoilées

C’est incontestablement l’un des évènements les plus attendus à Lyon chaque année. L’édition 2025 de la Fête des Lumières aura lieu du vendredi 5 au lundi 8 décembre. Les dates ont été dévoilées ce vendredi matin par la Ville de Lyon.
Une conférence de presse de présentation aura lieu le mercredi 5 novembre afin d’en savoir plus sur les illuminations prévues à cette occasion. Que retrouvera-t-on sur la place Bellecour ou encore au parc de la Tête d’Or ? Encore un peu de patience avec plus de détails dans quelques semaines…
On connait néanmoins déjà l’association qui sera bénéficiaire de l’opération des Lumignons du Cœur. Il s’agit de Singa, "qui favorise l’inclusion des personnes réfugiées en créant des liens durables avec la société d’accueil".
plutot sur le dos des contribuables ...Signaler Répondre
Les comptes sont publiés tous les ans. Vous pouvez jeter un oeil dedans en rêvant d'une municipalité sans aucun évènement culturel, sportif ou pas le moindre divertissement. Le rêve.Signaler Répondre
Des informations sur l'association Singa Lyon :Signaler Répondre
Les rapports annuels, incluant le rapport financier :
https://singalyon.fr/qui-sommes-nous/ (tout en bas de la page)
La carte de l'association :
https://www.pappers.fr/entreprise/singa-lyon-838661429
combien çà va couter?Signaler Répondre
2025. Le Maire lyonnais .M.Justin Godard mériterait d.être au Panthéon avec l.accord de sa famille si possible. C.est un bon exemple cet artisan de la Paix à son époque douloureuse, etc.scec d.autres Ne pas oublier.Merci.Moi retraitée ex salariées.née à Sainté 42.Merci.Signaler Répondre
quelle est l orientation de Doucet qui vient d une association qui installait de pompes a eau en Afrique. lui même n a vécu que sur le dos des associations.Signaler Répondre
J'aimerais savoir qui choisit l'association a qui va l'argent récolté? Pourquoi des réfugiés? Devons-nous rappeler l'origine du 8 décembre? Il me semble que cet argent devrait aller à une association orienté sur les hôpitaux ou similaire! Pas sur une association qui s'occupe de personne en irrégularité sur le territoire!!!!Signaler Répondre
C'est bien, les sujets choisis par les associations qu'on abreuve d'un torrent de subventions et de dons sont hyper variés.Signaler Répondre
Un coup les clandestins, un coup les africains, un coup les clandestins africains, un coup financer le métro de Dakar, un coup faire venir un petit Malien pour qu'il se fasse opérer chez nous.
On a pas l'impression d'une obsession, c'est sain.
On essaie de noyer le poisson de festivités ! mais pas des problèmes !Signaler Répondre
Encore et toujours pour les réfugiés. Les lumignons du cœur pouvait aller, aux hôpitaux pour améliorer l accompagnement des enfants hospitalisés , l accompagnement des épad publiques pour les personnes très âgées, et d autres association comme pour les femmes battues , les associations de soutien scolaire,,,,,,,Signaler Répondre
Les dernières lumières pour les illuminés escrologistes ....Signaler Répondre