Les dates de l'édition 2025 de la Fête des Lumières de Lyon dévoilées

Des dates à cocher dans son agenda.

C’est incontestablement l’un des évènements les plus attendus à Lyon chaque année. L’édition 2025 de la Fête des Lumières aura lieu du vendredi 5 au lundi 8 décembre. Les dates ont été dévoilées ce vendredi matin par la Ville de Lyon. 

Une conférence de presse de présentation aura lieu le mercredi 5 novembre afin d’en savoir plus sur les illuminations prévues à cette occasion. Que retrouvera-t-on sur la place Bellecour ou encore au parc de la Tête d’Or ? Encore un peu de patience avec plus de détails dans quelques semaines…

On connait néanmoins déjà l’association qui sera bénéficiaire de l’opération des Lumignons du Cœur. Il s’agit de Singa, "qui favorise l’inclusion des personnes réfugiées en créant des liens durables avec la société d’accueil".  

Tags :

fete des lumieres

Lyon

dates

disons le 29/08/2025 à 13:06
Catalan a écrit le 29/08/2025 à 11h45

quelle est l orientation de Doucet qui vient d une association qui installait de pompes a eau en Afrique. lui même n a vécu que sur le dos des associations.

plutot sur le dos des contribuables ...

avatar
Levar le 29/08/2025 à 12:31
deficit? a écrit le 29/08/2025 à 11h59

combien çà va couter?

Les comptes sont publiés tous les ans. Vous pouvez jeter un oeil dedans en rêvant d'une municipalité sans aucun évènement culturel, sportif ou pas le moindre divertissement. Le rêve.

avatar
Lolotooooooooooo le 29/08/2025 à 12:12

Des informations sur l'association Singa Lyon :

Les rapports annuels, incluant le rapport financier :

https://singalyon.fr/qui-sommes-nous/ (tout en bas de la page)

La carte de l'association :

https://www.pappers.fr/entreprise/singa-lyon-838661429

avatar
deficit? le 29/08/2025 à 11:59

combien çà va couter?

avatar
Fleur de Vigne le 29/08/2025 à 11:57

2025. Le Maire lyonnais .M.Justin Godard mériterait d.être au Panthéon avec l.accord de sa famille si possible. C.est un bon exemple cet artisan de la Paix à son époque douloureuse, etc.scec d.autres Ne pas oublier.Merci.Moi retraitée ex salariées.née à Sainté 42.Merci.

avatar
Catalan le 29/08/2025 à 11:45
Sélection a écrit le 29/08/2025 à 11h11

J'aimerais savoir qui choisit l'association a qui va l'argent récolté? Pourquoi des réfugiés? Devons-nous rappeler l'origine du 8 décembre? Il me semble que cet argent devrait aller à une association orienté sur les hôpitaux ou similaire! Pas sur une association qui s'occupe de personne en irrégularité sur le territoire!!!!

quelle est l orientation de Doucet qui vient d une association qui installait de pompes a eau en Afrique. lui même n a vécu que sur le dos des associations.

avatar
Sélection le 29/08/2025 à 11:11

J'aimerais savoir qui choisit l'association a qui va l'argent récolté? Pourquoi des réfugiés? Devons-nous rappeler l'origine du 8 décembre? Il me semble que cet argent devrait aller à une association orienté sur les hôpitaux ou similaire! Pas sur une association qui s'occupe de personne en irrégularité sur le territoire!!!!

avatar
Variété le 29/08/2025 à 11:03

C'est bien, les sujets choisis par les associations qu'on abreuve d'un torrent de subventions et de dons sont hyper variés.

Un coup les clandestins, un coup les africains, un coup les clandestins africains, un coup financer le métro de Dakar, un coup faire venir un petit Malien pour qu'il se fasse opérer chez nous.

On a pas l'impression d'une obsession, c'est sain.

avatar
encore une fois le 29/08/2025 à 10:51

On essaie de noyer le poisson de festivités ! mais pas des problèmes !

avatar
Catalan le 29/08/2025 à 10:49

Encore et toujours pour les réfugiés. Les lumignons du cœur pouvait aller, aux hôpitaux pour améliorer l accompagnement des enfants hospitalisés , l accompagnement des épad publiques pour les personnes très âgées, et d autres association comme pour les femmes battues , les associations de soutien scolaire,,,,,,,

avatar
kool le 29/08/2025 à 10:42

Les dernières lumières pour les illuminés escrologistes ....

