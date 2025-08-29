Les dates de l'édition 2025 de la Fête des Lumières de Lyon dévoilées

C’est incontestablement l’un des évènements les plus attendus à Lyon chaque année. L’édition 2025 de la Fête des Lumières aura lieu du vendredi 5 au lundi 8 décembre. Les dates ont été dévoilées ce vendredi matin par la Ville de Lyon.

Une conférence de presse de présentation aura lieu le mercredi 5 novembre afin d’en savoir plus sur les illuminations prévues à cette occasion. Que retrouvera-t-on sur la place Bellecour ou encore au parc de la Tête d’Or ? Encore un peu de patience avec plus de détails dans quelques semaines…

On connait néanmoins déjà l’association qui sera bénéficiaire de l’opération des Lumignons du Cœur. Il s’agit de Singa, "qui favorise l’inclusion des personnes réfugiées en créant des liens durables avec la société d’accueil".