Lyon : un tournoi de tennis emblématique va déménager à la LDLC Arena en 2026 !

Lyon : un tournoi de tennis emblématique va déménager à la LDLC Arena en 2026 !
Lyon : un tournoi de tennis emblématique va déménager à la LDLC Arena en 2026 ! - LyonMag

Les Marseillais ne vont pas être contents.

Dans un communiqué publié ce vendredi 29 août, la société Pampelonne Organisation (filiale du All In Group), présidée par l’ancien tennisman Jo-Wilfried Tsonga, a annoncé l’arrivée du célèbre tournoi de tennis Open 13 Provence à la LDLC Arena de Décines. Les fans de la petite balle jaune ont l’habitude d’observer ce tournoi ATP 250 à Marseille depuis plus de 20 ans.

Ce changement interviendra la saison prochaine. Le tournoi se déroulera dans la nouvelle enceinte d’une capacité de 6 000 à 16 000 places du 18 au 25 octobre 2026. "Cette transition représente une nouvelle page dans l’histoire de notre tournoi. Le disputer à la LDLC Arena, dans une salle dernière génération, va nous permettre de continuer à grandir en offrant la meilleure expérience possible aux joueurs et aux fans", a déclaré Jo-Wilfried Tsonga.

À noter que le All In Country Club, situé à quelques pas de l’Arena, servira de base d’entraînement pour les participants de l’Open 13 Provence. Pour Alexandre Aulas, président de la LDLC Arena, le lieu est "à la hauteur des ambitions de l’ATP Tour. C’est un lieu pensé pour les sportifs, les spectateurs, mais aussi les médias, avec une attention particulière à la qualité des retransmissions et à la performance environnementale de la salle."

Reste désormais à savoir si le tournoi inscrit dans le calendrier ATP prendra un autre nom.

tournoi ATP de Lyon

LDLC Arena

D'accord le 29/08/2025 à 12:47
Aulas, vite a écrit le 29/08/2025 à 11h59

Encore une fois, le nom d'Aulas est associé au rayonnement de notre belle ville de Lyon.

Vite, dégageons ces escrolos qui ne sont pas lyonnais et que tout le monde déteste.

Ça tourne à l'obsession non ?

Tie break ! le 29/08/2025 à 12:44

Une bonne salle en terme de confort, visibilité, accès, services. Seule l'acoustique péchait par ses échos !

