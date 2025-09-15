High-Tech

Avec plus de 50 000 spectateurs, la LDLC Arena a fait le plein pour ses rendez-vous de esport

La LDLC Arena va devenir un lieu incontournable des amateurs de gaming.

C’est dans la salle de Décines que se sont déroulés deux rendez-vous majeurs qui ont rassemblé l’élite mondiale du gaming. Le Fortnite Global Championship et le Rocket League World Championship se sont succédé et ont rassemblé plus de 50 000 spectateurs sur place et des millions de fans connectés aux quatre coins de la planète, apprend-on ce lundi. 

"Presque 2 ans après son ouverture, la LDLC Arena s’impose déjà parmi les scènes incontournables de l’esport international et hisse la métropole lyonnaise au rang des destinations phares du gaming européen. Avec 650 millions de joueurs Fortnite dans le monde et des audiences records pour Rocket League, ces championnats marquent l’entrée définitive de la France dans le cercle très fermé des destinations mondiales de l’esport", se félicitent les gestionnaires de la LDLC Arena.

