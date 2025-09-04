"L'aboutissement de plusieurs mois de travail" : une grande compétition de tennis arrive à Lyon

La région Auvergne-Rhône-Alpes s’apprête à accueillir le Grand Prix Auvergne-Rhône-Alpes du 18 au 25 octobre 2026. La LDLC Arena de Décines recevra pour la première fois une étape du circuit ATP Tour, confirmant l’ambition de la région de devenir un haut lieu du sport international. Pendant huit jours, les amateurs de tennis pourront assister à un spectacle réunissant certaines des plus grandes figures de la discipline.

Le conseiller spécial de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez, s’est félicité ce jeudi de l’annonce : "C’est l’aboutissement de plusieurs mois de travail. Quand on a eu l’opportunité de faire venir un très grand tournoi comme l’ATP à Lyon, on a sauté sur l’occasion."

Il a également tenu à remercier Jean-Michel Aulas pour sa participation active au projet "C’est en partie grâce à lui que ce tournoi aura lieu à Lyon."

La Région s’est donc naturellement positionnée comme premier partenaire de l’événement international. "Nous porterons avec fierté nos couleurs lyonnaises", conclut-il.

L’ancien joueur et désormais directeur du tournoi, Thierry Ascione, affiche de grandes ambitions : "On veut avoir ce qu’il se fait de mieux sur la planète."

Un avis partagé par Alexandre Aulas, qui insiste sur la dimension spectaculaire de la LDLC Arena : "Il y aura une proximité avec les spectateurs et le terrain, peu importe où ils seront assis dans la salle."

Le lieu pourra accueillir jusqu’à 11 000 spectateurs pour les matchs principaux. Un deuxième court sera quant à lui installé dans la Fidustral Astéria, transformée par la suite en espace VIP.

Président du Pampelonne organisation, Jo-Wilfried Tsonga n’a pas caché son enthousiasme : "Les spectateurs vont voir des conditions de jeu exceptionnelles, dans une salle exceptionnelle. Je suis très fier de ramener ce genre d’événement dans notre région."

De son côté, Fabrice Pannekoucke, Président de la Région, souligne la portée symbolique de ce rendez-vous : "Cet évènement international sera voisin des JO d’hiver 2030, et 2026 sera aussi l’année du Tour AURA à vélo, avec la renaissance du Critérium. Nous sommes heureux d’être le grand territoire des événements sportifs internationaux."

L’ouverture de la billetterie VIP est prévue dans une dizaine de jours, tandis que la billetterie grand public sera disponible dans quelques semaines.

Avec ce retour d’un grand tournoi ATP à Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes confirme son statut de région phare du sport mondial.