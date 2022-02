Lyon : Mila harcelée et agressée sexuellement sur les berges du Rhône

Alpaguée par plusieurs individus, la jeune femme décidait de faire une série de vidéos sur Instagram. Des stories qui dénonçaient le harcèlement de rue.

"Quand on est une nana, tous les 10 mètres, on se fait harceler. Et toujours par les mêmes profils. Il faut arrêter de le nier", déclarait Mila, qui dévoilait le contenu explicite des phrases qu’elle entendait sur son parcours : "T’as de belles fesses, on va te baiser le cul, on va te violer. J’ai répondu par des insultes, je sais qu’on est censé les ignorer mais c’est plus fort que moi".

Dans les stories, on voit effectivement Mila tenir tête à un groupe d'une dizaine d'hommes et leur crier : "Aucune femme a envie de vous toucher avec un bâton, bande de fils de pute".

Et alors qu’elle faisait cette série de vidéos face caméra pour parler du harcèlement, deux individus l’ont à nouveau interpellée sur les quais. L’un d’entre eux notamment, baragouinant un mélange de français et d’arabe, et vexé d’avoir été repoussé par Mila, tentait de lui montrer son sexe, puis lui crachait dessus avant de lui prendre son téléphone et de menacer de le jeter dans le Rhône.

"Après cette vidéo, il a tenté de voler mon téléphone et a frotté son chibre contre moi. Un joggeur inconnu a récupéré mon téléphone et m’a protégé. Merci à lui", écrit Mila sur les réseaux sociaux.

"J’ai pas à changer de trottoir pour des mecs comme ça"

"Je suis tout le temps emmerdée comme ça. Là j’ai filmé mais 90% du temps on ne filme pas. (…) Je ne suis pas emmerdée en tant que Mila, mais en tant que femme. Une meuf n’est jamais tranquille (…) Sortir c’est une épreuve. (...) J’arrêterai pas de les filmer, il faut montrer qui c’est, les dénoncer. J’ai pas à changer de trottoir pour des mecs comme ça, qu’ils aillent se foutre dans le Rhône", concluait la jeune femme sur Instagram, expliquant aller porter plainte contre l’homme que l’on voit dans sa vidéo.

Mila, qui s'est fait connaître avec l'affaire qui porte son nom, se confiait à LyonMag sur sa nouvelle vie à Lyon et ses objectifs professionnels et artistiques.