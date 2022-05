Vénissieux : un individu tente d’étrangler un policier

Alors que les policiers contrôlaient une personne, ils ont été victimes de jets de pierres et de bouteilles en verre de la part d’un groupe pour permettre au suspect de s’enfuir. Un des individus a même tenté d’étrangler l’un des agents.

Deux personnes ont été interpelées à la suite de l’attaque, âgées de 18 et 20 ans, les mises en cause ont étés placé en garde à vue. Trois policiers ont alors porté plainte pour violences. Entendus sur les faits, l’un a reconnu la tentative d’étranglement sur un des policiers et la rébellion, tandis que l’autre niait toute implication concernant les jets de projectiles.

Ils sont présentés au parquet de Lyon ce mercredi en vue d’un jugement en comparution immédiate.