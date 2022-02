Alcoolisé dans un hôpital, il se rebelle et insulte les policiers

Cet homme d’une quarantaine d'années alcoolisé a occasionné un scandale dans le Centre Hospitalier Saint Joseph Saint Luc, situé quai Claude Bernard.

Après un appel du personnel hospitalier, les forces de l’ordre se sont rendues sur les lieux. Une fois sur place, les policiers ont été victimes d’insultes et de coups de la part du quadragénaire.

Face à son état de violence, les policiers sont néanmoins parvenus à le neutraliser. Quatre d’entre eux ont déposé plainte et deux d’entre eux étaient blessés se voyant attribuer respectivement, trois et cinq jours d’ITT.

Lors de sa garde à vue, le mis en cause, un SDF très défavorablement connu des services de police, a nié les faits.

Présenté au parquet ce samedi, le suspect doit être jugé en comparution immédiate.