Un suspect arrêté puis incarcéré après le meurtre à l’arme blanche d'un SDF à Villeurbanne

Le meurtre de cet homme de 40 ans, sans domicile fixe, survenu le 20 août devant la station de métro Charpennes à Villeurbanne, a connu une avancée décisive. Une semaine après les faits, un suspect a été interpellé puis mis en examen pour meurtre.

Selon les premiers éléments de l’enquête, rapporté par le progrès, l’homme interpellé est Mohamed B R, 21 ans, qui se déclare de nationalité italienne. Il a été arrêté à proximité du lieu du drame, dans un logement situé à quelques centaines de mètres seulement de la station.

Placé en garde à vue, le suspect aurait reconnu un différend avec la victime le jour des faits, tout en niant être l’auteur des coups mortels. Malgré ses déclarations, il a été écroué à l’issue de sa mise en examen.