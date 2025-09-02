Faits Divers

Un suspect arrêté puis incarcéré après le meurtre à l’arme blanche d'un SDF à Villeurbanne

Une semaine après la mort violente d’Ahmed B, l’enquête a conduit à l’arrestation d’un suspect de 21 ans.

Le meurtre de cet homme de 40 ans, sans domicile fixe, survenu le 20 août devant la station de métro Charpennes à Villeurbanne, a connu une avancée décisive. Une semaine après les faits, un suspect a été interpellé puis mis en examen pour meurtre.

Selon les premiers éléments de l’enquête, rapporté par le progrès, l’homme interpellé est Mohamed B R, 21 ans, qui se déclare de nationalité italienne. Il a été arrêté à proximité du lieu du drame, dans un logement situé à quelques centaines de mètres seulement de la station.

Placé en garde à vue, le suspect aurait reconnu un différend avec la victime le jour des faits, tout en niant être l’auteur des coups mortels. Malgré ses déclarations, il a été écroué à l’issue de sa mise en examen.

vrailyonnais le 02/09/2025 à 18:28

cet «italien» est vraiment un Gros menteur et le sdf est mort tout seul….. retour forcé au Bled et vite !!

Mohamed le macaroni le 02/09/2025 à 18:16
Homa a écrit le 02/09/2025 à 17h41

Mohamed a tué Ahmed, c'est encore la faute de l'extrême droite selon Grégory Doucet...

Non , c’est la faute de georgia méloni et sa clique d’extrême droite italienne

LFI 69 le 02/09/2025 à 18:10

Putains de racistes mohamed et Ahmed !!!!!

Sniper le 02/09/2025 à 18:08
Ex Précisions a écrit le 02/09/2025 à 17h08

Mohamed qui a tué Ahmed sauvagement...
J'aurais voulu entendre l'éternel "c'est pas moi m'sieur".

Jte souhaite un impact de précision........

Homa le 02/09/2025 à 17:41

Mohamed a tué Ahmed, c'est encore la faute de l'extrême droite selon Grégory Doucet...

on constate le 02/09/2025 à 17:40

Timidement on commence à mettre des noms car ça devient tellement gros .

johnny le 02/09/2025 à 17:38

De nationalité italienne avec Mohamed lol

alcotest négatif le 02/09/2025 à 17:27
Ex Précisions a écrit le 02/09/2025 à 17h08

Mohamed qui a tué Ahmed sauvagement...
J'aurais voulu entendre l'éternel "c'est pas moi m'sieur".

Heureusement qu'il avait pas bu de côte rôtie🤣🤣🤣

Ex Précisions le 02/09/2025 à 17:08

Mohamed qui a tué Ahmed sauvagement...
J'aurais voulu entendre l'éternel "c'est pas moi m'sieur".

