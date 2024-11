Michaël Jouteux : "Que les maires renoncent au droit de réquisition des logements vacants, c'est un grave problème"

A Lyon, Michaël Jouteux se bat pour que les logements vacants soient réquisitionnés. Cette disposition est prévue dans la loi depuis 1949. Or, il y a 53 000 logements vacants selon l'Insee, et 14 000 personnes sans-abri dans le Rhône. Le militant rappelle que "prendre un arrêté de réquisition, c'est encadré avec une durée déterminée et des conditions précises. Il ne s'agit pas de voler, il y a une indemnisation".

Cela permettrait de dire que "le droit d'une personne d'avoir un toit au-dessus de la tête prime sur celui de disposer d'un logement vide".

Ce levier est aujourd'hui actionnable par les préfectures, mais aussi les mairies. Or, Michaël Jouteux regrette qu'à Lyon, Villeurbanne ou la Métropole, les politiques exercées en matière d'hébergement d'urgence "peuvent apparaître contradictoires et pas à la hauteur".

"Que les maires renoncent à ce droit de réquisition, c'est un grave problème", poursuit-il.

00:00 Réquisition des logements vacants

05:48 Position de la Ville de Lyon

07:25 Parlementaires

10:11 Relations avec la mairie de Lyon

12:23 Collectifs créés à Lyon