Vol à la hache à Caluire : un SDF au lourd passé judiciaire présenté au parquet

La tension était à son comble jeudi 23 janvier, lorsque, peu avant 17 heures, un individu masqué a pénétré dans un magasin Picard de la rue Pasteur à Caluire-et-Cuire. Armé d'une hache, il a menacé une employée avant de frapper à deux reprises sur la caisse pour l’ouvrir. Son butin : quatre tickets-restaurants et une petite somme d'argent, glissés dans un sac Picard avant sa fuite à pied.

Samedi 25 janvier, les enquêteurs de la division Ouest ont interpellé un suspect âgé de 35 ans, sans domicile fixe, toxicomane et connu pour plus de 80 antécédents judiciaires, précise Le Progrès. L’homme, qui squattait une villa à proximité, a été identifié grâce à des images de vidéosurveillance et l'aide d’un témoin.

Une perquisition dans la villa squattée a permis de retrouver des vêtements correspondant à ceux du braqueur et un sac Picard vide. Malgré les preuves rassemblées, le suspect a nié les faits en garde à vue. Il est également soupçonné d’une tentative de vol similaire dans une boulangerie de Caluire, où il avait renoncé en raison de la présence de nombreux clients.

Présenté ce lundi au parquet, il doit faire l'objet d'une comparution à délai différée.