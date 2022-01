Violente agression d’un policier en bas de chez lui : la justice doit rendre son jugement ce mardi à Lyon

Dix prévenus avaient été jugés le 5 novembre dernier pour violence aggravée par trois circonstances : en réunion, avec arme et sur agent dépositaire de l’autorité publique. Le parquet avait requis des peines de trois ans à trois ans et demi d’emprisonnement, dont un an de sursis probatoire, à l'encontre de huit individus. La procureure avait requis la relaxe pour les deux derniers prévenus, estimant que leur participation était insuffisamment caractérisée.

Pour rappel, l'agression avait eu lieu en juin 2020, dans le 7e arrondissement de Lyon. Ce policier hors-service avait été violemment frappé avec une barre de fer, alors qu'il rentrait d'une soirée avec sa compagne. Ce dernier avait été sérieusement blessé à la cheville et au tendon.