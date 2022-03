Lyon : sans permis, il menace et insulte les policiers qui le contrôlent

Ce lundi, les policiers ont effectué le contrôle d’un véhicule. Le conducteur, un Lyonnais âgé de 22 ans, a refusé de sortir et de se soumettre au dépistage de l’imprégnation alcoolique.

L’individu, qui n’était pas titulaire du permis de conduire, conduisait un véhicule non assuré et muni de fausses plaques d’immatriculation.

Au moment du contrôle, il a insulté, menacé et craché sur les policiers, tout en se frappant volontairement la tête contre un mur.

Placé en garde à vue, le conducteur, défavorablement connu des services de polices, a nié les faits. Les policiers ont quant à eux déposé plainte.

Le mis en cause a été présenté au parquet ce mercredi, en vue d’un jugement en comparution immédiate.