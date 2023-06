Lyon : les voisins se plaignent de l’odeur de cannabis, plus de 30 kilos découverts dans un logement du 7e arrondissement

Selon BFM Lyon, des voisins se sont plaints ce mardi d’une forte odeur de cannabis provenant d’un logement du 7e arrondissement de la capitale des Gaules. Sur place, les policiers ont interpellé un acheteur de drogue, avant d’identifier l’origine des émanations.

Dans l’appartement perquisitionné, les forces de l’ordre sont tombés sur un important stock de drogues, notamment 34 kilos de cannabis. On ne sait pas encore s’il s’agit de résine ou d’herbe. Les fonctionnaires ont aussi mis la main sur 150 grammes de cocaïne et 30 000 euros, preuve que le business illégal était très rentable. Plus inquiétant encore, une arme de poing a enfin été trouvée sur place.

Au total, d’après nos confrères, trois personnes ont été interpellées et placées en garde à vue. Une enquête a été ouverte.