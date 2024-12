Vénissieux : un trafic de drogue géré par un mineur démantelé à Parilly

Un point de deal actif rue Pierre-Stoppa dans le quartier de Parilly à Vénissieux a été démantelé. L’opération, menée ce mardi 17 décembre, a abouti à l’interpellation de six suspects, dont un adolescent de 17 ans, vivant chez sa mère et qui est soupçonné de diriger le trafic.

Les investigations ont permis de cerner l’organisation du réseau, impliquant plusieurs jeunes vendeurs et ravitailleurs, dont deux frères de 17 et 19 ans, un majeur de 18 ans, une "nourrice" de 20 ans, et un autre individu âgé de 21 ans, précise Le Progrès.

Lors des perquisitions, les enquêteurs ont saisi 12 870 euros, un kilo de résine de cannabis, et du matériel de conditionnement dans l’appartement, la cave ou encore le véhicule de la mère du gérant présumé, âgé de 17 ans. Cette dernière, entendue librement, a nié toute connaissance des activités de son fils.

À l’issue des gardes à vue, un des suspects —le plus âgé— a été relâché, mais reste sous le coup de poursuites judiciaires. Les cinq autres individus ont été déférés au parquet de Lyon, où trois d’entre eux devaient être jugés en comparution immédiate ce vendredi 21 décembre. Les deux autres comparaitront prochainement.