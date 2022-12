Un trafic de stupéfiants démantelé à Vénissieux, deux individus coincés à l’intérieur d’un local technique interpellés

Des policiers ont décidé dans la nuit du 4 au 5 décembre d’effectuer une visite d’initiative des parties communes d’une tour de 17 étages à Vénissieux. Leur présence était signalée par des guetteurs à l’extérieur de l’immeuble entraînant la fuite de plusieurs individus présents à l’intérieur de la tour.

Les policiers finissaient par interpeller deux individus, défavorablement connus des services de police et coincés à l’intérieur d’un local technique abritant les compteurs et les gaines techniques. Le bruit de la porte avait alerté les forces de l’ordre sur leur présence derrière une porte métallique.

Des billets de banque et quatre gros sacs d’herbe de cannabis étaient retrouvés sur place entreposés au niveau des colonnes sèches. Une fouille approfondie permettait également de saisir dans les parties communes de l’immeuble 12,6 kilos de résine de cannabis, 4,8 kilos d’herbe de cannabis, plus de 6000 euros ainsi qu’une arme et des cartouches.

Placés en garde à vue, les deux individus âgés d’une vingtaine d’années ont nié être impliqués dans ce trafic de stupéfiants. Déférés vendredi dernier devant le parquet de Lyon en vue d’une comparution immédiate, ils ont été écroués dans l’attente d’un nouveau passage devant le juge.