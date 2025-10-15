"Forte odeur" : ce que les gendarmes ont trouvé derrière cette palissade près de Lyon

À Grezieu-la-Varenne, dans le cadre d’une série de vols avec effraction commis ces derniers jours, les gendarmes de la brigade de Vaugneray ont mené le 1er octobre des opérations de prévention et d’enquête de voisinage. Au cours de ces démarches, "les gendarmes ont perçu une forte odeur de cannabis émanant d’une propriété."
Depuis la voie publique, ils ont alors observé les lieux et ont découvert "à l’intérieur d’une serre, plusieurs plantes présentant toutes les caractéristiques de plants de cannabis, accompagnées d’une odeur caractéristique". Face à ces constatations, une opération judiciaire a été conduite le 7 octobre 2025 au domicile concerné.
La perquisition a confirmé leurs soupçons. Les gendarmes ont mis la main sur 10 plants de cannabis d’environ deux mètres, cultivés sous serre et dans le jardin. À l’intérieur de l’habitation, ils ont également saisi 90g d’herbe conditionnée ainsi qu’environ 80 sachets de conditionnement. Le mis en cause a été entendu puis "poursuivi selon la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité".
Opération judiciaire— Gendarmerie du Rhône (@Gendarmerie_069) October 15, 2025
Suite a de nombreux #cambriolages, une enquête de voisinage permet la découverte d'une serre contenant des plants de cannabis.
Le 7 octobre, une opération judiciaire menée par la bta #Vaugneray.
Le resultat ⬇️ pic.twitter.com/MijHVpjv7f
Une caractéristique aussi est que les drogués n'aiment pas la contradiction.Signaler Répondre
c'est celui qui dit qui y est.Signaler Répondre
certain n'ont pas besoin d'être drogués pour tenir des propos débiles.
Moins de 100g et ils viennent te casser les couilles , on parle d’un mec qui fait pousser dans sa maison tranquillement quelque plant et qui fait chier personne . Sa a préférer attraper lui que finir l’enquête pour les cambriolages ?? Ces sérieux saSignaler Répondre
En esprit de synthèse on dirait : des électeurs LFI .Signaler Répondre
J'ai bon ?
les gendarmes ont eu du flair....Signaler Répondre
Cigarettes et alcools restent eux en vente libre.Signaler Répondre
Je suppose que vous ne buvez pas une goutte d'alcool et que vous ne prenez aucun médicament pour tenir ce genre de propos.Signaler Répondre
Je suppose également qu'aucun membre de votre entourage, famille ou amis n'est concerné ?
Quand vous devez lutter contre de tres forte douleur, les palliatifs proposés sont des drogues comme la morphine et ca rend accroc, je ne vous le souhaite pas.
Les drogués sont de faibles personnes qui n'ont aucune volonté, aucun courage, aucun respect, aucune intelligence.Signaler Répondre
Le trafic d'herbe entre le Mexique et les USA a chuté de plus de 80% en quelques années depuis la léglisation...cqfdSignaler Répondre
Il suffit de se balader en ville, passer au rez de chausse pr sentir q les gens consomment de chez eux, et pas en dose thérapeutiqueSignaler Répondre
Que ce soit ça, ou des centaines de kilos, on a toujours les mêmes bourricots pour dire que ça ne sert à rien (exemple : https://www.lyonmag.com/article/147451/sur-l-a6-au-nord-de-lyon-un-camion-intercepte-avec-405-kg-de-cocaine-dissimules-dans-le-plancher). Donc, on fait quoi ? On mets les FDO au chomedu, on ferme les prisons et on laisse faire puisque de toute façon, c’est une goutte d'eau ?Signaler Répondre
le tabac est légal, ça n’empêche pourtant pas les trafics et les règlements de compte entre trafiquants.Signaler Répondre
merci le voisin.....le hasard MDRSignaler Répondre
"dans le cadre d’une série de vols avec effraction commis ces derniers jours," Le gars a surtout été balancé par un voisin. Mais faut pas le dire !Signaler Répondre
Comme il est impossible d’empêcher les meurtres, les viols, les cambriolages... on n'a qu'à les légaliser, ça fera moins de monde dans les prisons et moins de travail pour les juges et la police. En attendant, le cannabis est reconnu dangereux pour la construction du cerveau (apparemment, vous avez commencé tôt) et une porte d'entrée à l’utilisation de drogues plus fortes. Et croyez-vous que les trafiquants iront travailler à l'usine pour un SMIC ???Signaler Répondre
Un "narco trafiquant"...Signaler Répondre
Avec des plantes vertes dans une serre à Vaugneray, un coup fatal porté au trafic assurément !
Quel pays à la c...
Encor un gallo romain qui veux braver les loiSignaler Répondre
Beaux plants, belles variétés, en France, nous sommes l'un des tous derniers pays d'Europe où le cannabis est encore interdit, aux States idem, la majorité des états a légalisé, Trump n'est pas contre, autrement dit, ce que les gendarmes ont trouvé à Grézieux n'est punissable que parce que nous sommes gouvernés par les pires manchots arriérés de l'Europe.Signaler Répondre
Ils ont vu les plants le 1er octobre et ils font perquise le 7 octobre!! Waww la réactivité.Signaler Répondre
Je parle pas des policiers, mais les procédures en France c'est vraiment catastrophique. Normalement au moment où ils tombent dessus ils devraient avoir des autorisation en direct pour perquisitionner directement.
Heureusement que le cultivateur n'était pas au courant de leur passage.
10 plants de marie juana qui empestent tout un quartier ?Signaler Répondre
Les cambrioleurs courent toujours?Signaler Répondre
Mais c'était du bio directement du producteur au consommateur, les verts pâles ne vont pas être content ;-)Signaler Répondre
grosse opération qui devrait endiguer rapidement le trafic, bravoSignaler Répondre