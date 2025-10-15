Faits Divers

"Forte odeur" : ce que les gendarmes ont trouvé derrière cette palissade près de Lyon

Photo d'illustration - LyonMag

Ils ne cherchaient que des renseignements auprès des riverains, mais une odeur persistante a tout changé.

À Grezieu-la-Varenne, dans le cadre d’une série de vols avec effraction commis ces derniers jours, les gendarmes de la brigade de Vaugneray ont mené le 1er octobre des opérations de prévention et d’enquête de voisinage. Au cours de ces démarches, "les gendarmes ont perçu une forte odeur de cannabis émanant d’une propriété."

Depuis la voie publique, ils ont alors observé les lieux et ont découvert "à l’intérieur d’une serre, plusieurs plantes présentant toutes les caractéristiques de plants de cannabis, accompagnées d’une odeur caractéristique". Face à ces constatations, une opération judiciaire a été conduite le 7 octobre 2025 au domicile concerné.

La perquisition a confirmé leurs soupçons. Les gendarmes ont mis la main sur 10 plants de cannabis d’environ deux mètres, cultivés sous serre et dans le jardin. À l’intérieur de l’habitation, ils ont également saisi 90g d’herbe conditionnée ainsi qu’environ 80 sachets de conditionnement. Le mis en cause a été entendu puis "poursuivi selon la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité".

avatar
Raould78pm le 16/10/2025 à 19:16
c'est celui qui dit qui y est. a écrit le 16/10/2025 à 16h54

c'est celui qui dit qui y est.

certain n'ont pas besoin d'être drogués pour tenir des propos débiles.

Une caractéristique aussi est que les drogués n'aiment pas la contradiction.

Signaler Répondre
avatar
c'est celui qui dit qui y est. le 16/10/2025 à 16:54
Drogués débiles a écrit le 16/10/2025 à 08h02

Les drogués sont de faibles personnes qui n'ont aucune volonté, aucun courage, aucun respect, aucune intelligence.

c'est celui qui dit qui y est.

certain n'ont pas besoin d'être drogués pour tenir des propos débiles.

Signaler Répondre
avatar
Paysdemierda le 16/10/2025 à 16:47

Moins de 100g et ils viennent te casser les couilles , on parle d’un mec qui fait pousser dans sa maison tranquillement quelque plant et qui fait chier personne . Sa a préférer attraper lui que finir l’enquête pour les cambriolages ?? Ces sérieux sa

Signaler Répondre
avatar
Pour resumer le 16/10/2025 à 16:43
Drogués débiles a écrit le 16/10/2025 à 08h02

Les drogués sont de faibles personnes qui n'ont aucune volonté, aucun courage, aucun respect, aucune intelligence.

En esprit de synthèse on dirait : des électeurs LFI .
J'ai bon ?

Signaler Répondre
avatar
Grand gognand le 16/10/2025 à 16:20

les gendarmes ont eu du flair....

Signaler Répondre
avatar
oksour le 16/10/2025 à 15:23

Cigarettes et alcools restent eux en vente libre.

Signaler Répondre
avatar
C'est moi le 16/10/2025 à 09:20
Drogués débiles a écrit le 16/10/2025 à 08h02

Les drogués sont de faibles personnes qui n'ont aucune volonté, aucun courage, aucun respect, aucune intelligence.

Je suppose que vous ne buvez pas une goutte d'alcool et que vous ne prenez aucun médicament pour tenir ce genre de propos.

Je suppose également qu'aucun membre de votre entourage, famille ou amis n'est concerné ?

Quand vous devez lutter contre de tres forte douleur, les palliatifs proposés sont des drogues comme la morphine et ca rend accroc, je ne vous le souhaite pas.

Signaler Répondre
avatar
Drogués débiles le 16/10/2025 à 08:02

Les drogués sont de faibles personnes qui n'ont aucune volonté, aucun courage, aucun respect, aucune intelligence.

Signaler Répondre
avatar
Dédé dodo le 16/10/2025 à 07:53
Homa a écrit le 15/10/2025 à 23h26

le tabac est légal, ça n’empêche pourtant pas les trafics et les règlements de compte entre trafiquants.

Le trafic d'herbe entre le Mexique et les USA a chuté de plus de 80% en quelques années depuis la léglisation...cqfd

Signaler Répondre
avatar
PlantLocaux le 16/10/2025 à 07:15

Il suffit de se balader en ville, passer au rez de chausse pr sentir q les gens consomment de chez eux, et pas en dose thérapeutique

Signaler Répondre
avatar
Bravo Dugland ! le 15/10/2025 à 23:58
bravo! a écrit le 15/10/2025 à 11h58

grosse opération qui devrait endiguer rapidement le trafic, bravo

Que ce soit ça, ou des centaines de kilos, on a toujours les mêmes bourricots pour dire que ça ne sert à rien (exemple : https://www.lyonmag.com/article/147451/sur-l-a6-au-nord-de-lyon-un-camion-intercepte-avec-405-kg-de-cocaine-dissimules-dans-le-plancher). Donc, on fait quoi ? On mets les FDO au chomedu, on ferme les prisons et on laisse faire puisque de toute façon, c’est une goutte d'eau ?

Signaler Répondre
avatar
Homa le 15/10/2025 à 23:26
Legalize a écrit le 15/10/2025 à 13h13

Beaux plants, belles variétés, en France, nous sommes l'un des tous derniers pays d'Europe où le cannabis est encore interdit, aux States idem, la majorité des états a légalisé, Trump n'est pas contre, autrement dit, ce que les gendarmes ont trouvé à Grézieux n'est punissable que parce que nous sommes gouvernés par les pires manchots arriérés de l'Europe.

le tabac est légal, ça n’empêche pourtant pas les trafics et les règlements de compte entre trafiquants.

Signaler Répondre
avatar
viet69 le 15/10/2025 à 19:24

merci le voisin.....le hasard MDR

Signaler Répondre
avatar
okonycroisfort le 15/10/2025 à 18:26

"dans le cadre d’une série de vols avec effraction commis ces derniers jours," Le gars a surtout été balancé par un voisin. Mais faut pas le dire !

Signaler Répondre
avatar
Pas de problème... le 15/10/2025 à 17:53
Legalize a écrit le 15/10/2025 à 13h13

Beaux plants, belles variétés, en France, nous sommes l'un des tous derniers pays d'Europe où le cannabis est encore interdit, aux States idem, la majorité des états a légalisé, Trump n'est pas contre, autrement dit, ce que les gendarmes ont trouvé à Grézieux n'est punissable que parce que nous sommes gouvernés par les pires manchots arriérés de l'Europe.

Comme il est impossible d’empêcher les meurtres, les viols, les cambriolages... on n'a qu'à les légaliser, ça fera moins de monde dans les prisons et moins de travail pour les juges et la police. En attendant, le cannabis est reconnu dangereux pour la construction du cerveau (apparemment, vous avez commencé tôt) et une porte d'entrée à l’utilisation de drogues plus fortes. Et croyez-vous que les trafiquants iront travailler à l'usine pour un SMIC ???

Signaler Répondre
avatar
Teddy69 le 15/10/2025 à 16:33

Un "narco trafiquant"...

Avec des plantes vertes dans une serre à Vaugneray, un coup fatal porté au trafic assurément !
Quel pays à la c...

Signaler Répondre
avatar
Mvr le 15/10/2025 à 14:56

Encor un gallo romain qui veux braver les loi

Signaler Répondre
avatar
Legalize le 15/10/2025 à 13:13

Beaux plants, belles variétés, en France, nous sommes l'un des tous derniers pays d'Europe où le cannabis est encore interdit, aux States idem, la majorité des états a légalisé, Trump n'est pas contre, autrement dit, ce que les gendarmes ont trouvé à Grézieux n'est punissable que parce que nous sommes gouvernés par les pires manchots arriérés de l'Europe.

Signaler Répondre
avatar
Dz69 le 15/10/2025 à 12:50

Ils ont vu les plants le 1er octobre et ils font perquise le 7 octobre!! Waww la réactivité.
Je parle pas des policiers, mais les procédures en France c'est vraiment catastrophique. Normalement au moment où ils tombent dessus ils devraient avoir des autorisation en direct pour perquisitionner directement.
Heureusement que le cultivateur n'était pas au courant de leur passage.

Signaler Répondre
avatar
villeurb le 15/10/2025 à 12:42

10 plants de marie juana qui empestent tout un quartier ?

Signaler Répondre
avatar
1789 le 15/10/2025 à 12:20

Les cambrioleurs courent toujours?

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 15/10/2025 à 12:15

Mais c'était du bio directement du producteur au consommateur, les verts pâles ne vont pas être content ;-)

Signaler Répondre
avatar
bravo! le 15/10/2025 à 11:58

grosse opération qui devrait endiguer rapidement le trafic, bravo

Signaler Répondre

