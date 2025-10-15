"Forte odeur" : ce que les gendarmes ont trouvé derrière cette palissade près de Lyon

À Grezieu-la-Varenne, dans le cadre d’une série de vols avec effraction commis ces derniers jours, les gendarmes de la brigade de Vaugneray ont mené le 1er octobre des opérations de prévention et d’enquête de voisinage. Au cours de ces démarches, "les gendarmes ont perçu une forte odeur de cannabis émanant d’une propriété."

Depuis la voie publique, ils ont alors observé les lieux et ont découvert "à l’intérieur d’une serre, plusieurs plantes présentant toutes les caractéristiques de plants de cannabis, accompagnées d’une odeur caractéristique". Face à ces constatations, une opération judiciaire a été conduite le 7 octobre 2025 au domicile concerné.

La perquisition a confirmé leurs soupçons. Les gendarmes ont mis la main sur 10 plants de cannabis d’environ deux mètres, cultivés sous serre et dans le jardin. À l’intérieur de l’habitation, ils ont également saisi 90g d’herbe conditionnée ainsi qu’environ 80 sachets de conditionnement. Le mis en cause a été entendu puis "poursuivi selon la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité".