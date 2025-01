Nuit de la Saint-Sylvestre dans le Rhône : treize automobilistes verbalisés pour alcoolémie au volant

Alors que près d’une centaine de véhicules ont été incendiés dans la nuit de mardi à mercredi dans l’agglomération lyonnaise, les gendarmes du Rhône ont dressé le bilan des verbalisations lors de la nuit de la Saint-Sylvestre dans le département.

Une quarantaine de militaires ont été mobilisés avec au bout des contrôles sur plusieurs communes du Rhône, notamment L’Arbresle, Craponne, Tassin-la-Demi-Lune, Dardilly, Brussieu, Sainte-Foy-l’Argentière et Saint-Laurent-de-Chamousset.

"Plus de 35 infractions ont été constatées", annonce la gendarmerie du Rhône. Deux défauts de permis de conduire ont notamment été relevés tout comme treize conduites sous alcool et deux conduites sous stupéfiants ainsi que sept défauts d’assurance et huit défauts de contrôles techniques.