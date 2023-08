Près de Lyon : les gendarmes interceptent 4 véhicules en surcharge de plus d’1 tonne

Les gendarmes du peloton autoroutier de Villefranche-sur-Saône ont dû intercepter 4 véhicules qui semblaient en surcharge au niveau du péage de Limas sur l’autoroute A6. Ce sont des automobilistes qui ont alerté les gendarmes.

Ces véhicules ont donc été pesés un par un et le résultat est sans appel : les quatre sont en surcharge de près d’une tonne et le plus lourd d’1,8 tonne. Sans surprise, les conducteurs ont été verbalisés par les gendarmes de l’ordre de 90 euros tous les 500 kg. Les véhicules ont été immobilisés le temps que les propriétaires enlèvent les centaines de kilos en trop.

Dans un poste sur sa page Facebook, la gendarmerie du Rhône rappelle que "ces véhicules peuvent provoquer en raison de la surcharge et parfois du mauvais arrimage du chargement un accident pouvant mettre en danger les autres usagers de la route".