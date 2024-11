Une escroquerie bien rodée : comment des malfaiteurs ont dérobé 1 730 euros à une personne dans le Rhône

Le 18 octobre, à 16h45, dans une commune du Rhône, une personne reçoit un appel téléphonique concernant des frais supplémentaires pour la livraison imminente d’un colis. Convaincue de la légitimité de l’appel du fait qu’elle soit dans l'attente d'une livraison, la victime communique ses coordonnées bancaires et valide un paiement apparemment inoffensif de 3 euros.

Quelques minutes plus tard, l’affaire prend une tournure inquiétante. La victime est de nouveau contactée par un interlocuteur —faisant partie de l’escroquerie— qui affirme que sa carte bancaire a été utilisée de manière frauduleuse et que des retraits ont déjà été effectués. Pour renforcer la crédibilité de cette fausse alerte, l'escroc précise qu’une employée du Crédit Agricole viendra récupérer la carte bancaire et le code confidentiel à domicile. Trompée par cette mise en scène bien orchestrée, la victime s'exécute et remet sa carte à la fausse employée.

Les conséquences ne se font pas attendre. Entre 16h51 et 16h55, deux retraits totalisant 1 730 euros sont réalisés à l’aide de la carte volée. Le montant du préjudice est conséquent, et l’arnaqueur a su jouer sur l’effet de panique et la confiance mal placée de la victime.

La Gendarmerie du Rhône rappelle avec insistance que “votre banque n'enverra jamais un coursier pour récupérer votre carte bancaire et votre code.” Il est donc capital de ne jamais divulguer son code confidentiel, quel que soit le motif évoqué. “En cas de doute, contactez votre banque en utilisant le numéro officiel que vous avez en votre possession.”