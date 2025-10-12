Contrôle routier "inquiétant" près de Lyon : un déluge d’infractions en seulement deux heures

Ce mardi 6 octobre, les gendarmes de la Brigade motorisée de Dardilly ont mené un contrôle routier au rond-point d’entrée de L’Arbresle, sur réquisition du procureur de la République de Lyon.

Les militaires n’ont pas mis longtemps à comprendre que certains usagers prennent encore la route à la légère. Pendant deux heures, la Brigade motorisée de Dardilly, appuyée par l’équipe cynotechnique de Sathonay-Camp, a contrôlé les flux de circulation. L’opération s’inscrivait dans un double objectif : "contrôler les flux, lutter contre l’insécurité routière et rappeler à chacun l’importance du respect du code de la route."

Le bilan est sans appel : 24 infractions relevées. Parmi elles, trois conducteurs circulant malgré l’annulation de leur permis, ou encore un automobiliste positif aux stupéfiants. L’absence d’assurance a été constatée à trois reprises, tout comme des défauts de contrôle technique à sept reprises.

Les comportements négligents étaient multiples : usage du téléphone au volant, non-port de la ceinture, carte grise non mutée, plaque provisoire non conforme, dispositif d’éclairage défectueux ou encore permis non prorogé.

L'opération a également permis aux gendarmes d'intercepter un étranger en situation irrégulière. Ce dernier a été placé en retenue administrative.

Face à ce constat, la gendarmerie alerte : "Ces chiffres parlent d’eux-mêmes. Trop d’usagers oublient que la route n’est pas un lieu d’improvisation. Chaque infraction, chaque relâchement, peut avoir des conséquences dramatiques."