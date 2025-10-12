Contrôle routier "inquiétant" près de Lyon : un déluge d’infractions en seulement deux heures

Ce mardi 6 octobre, les gendarmes de la Brigade motorisée de Dardilly ont mené un contrôle routier au rond-point d’entrée de L’Arbresle, sur réquisition du procureur de la République de Lyon.
Les militaires n’ont pas mis longtemps à comprendre que certains usagers prennent encore la route à la légère. Pendant deux heures, la Brigade motorisée de Dardilly, appuyée par l’équipe cynotechnique de Sathonay-Camp, a contrôlé les flux de circulation. L’opération s’inscrivait dans un double objectif : "contrôler les flux, lutter contre l’insécurité routière et rappeler à chacun l’importance du respect du code de la route."
Le bilan est sans appel : 24 infractions relevées. Parmi elles, trois conducteurs circulant malgré l’annulation de leur permis, ou encore un automobiliste positif aux stupéfiants. L’absence d’assurance a été constatée à trois reprises, tout comme des défauts de contrôle technique à sept reprises.
Les comportements négligents étaient multiples : usage du téléphone au volant, non-port de la ceinture, carte grise non mutée, plaque provisoire non conforme, dispositif d’éclairage défectueux ou encore permis non prorogé.
L'opération a également permis aux gendarmes d'intercepter un étranger en situation irrégulière. Ce dernier a été placé en retenue administrative.
Face à ce constat, la gendarmerie alerte : "Ces chiffres parlent d’eux-mêmes. Trop d’usagers oublient que la route n’est pas un lieu d’improvisation. Chaque infraction, chaque relâchement, peut avoir des conséquences dramatiques."
Ce ne sont pas les permis qu'il faut supprimer,mais les véhicules.Tous à la casse!Signaler Répondre
Toi pour pondre ton post archi nul,tu dois être encarté LFI,parti de fous furieuxSignaler Répondre
Ce qui est génial avec le permis à point, c'est que maintenant on le retire pour mieux coller des sanctionner.Signaler Répondre
Idem avec le contrôle technique ou les radars multi fonction.
C'est donc exactement comme avant, sauf que maintenant on remplit efficacement les caisses de l’État.
La manifestation subtile étant de nous faire croire que les gens sont moins respectueux aujourd'hui, que la situation s'est dégradée, etc....
Du grand art, bravo.
Très souvent les contrôles dans l'ouest lyonnais, de préférence aux portes du beaujolpif mais aucun bourré constaté ;-)Signaler Répondre
Commentaires des bagnolards droitardés, à vos marques ?Signaler Répondre
Oui, mais les radars, les wouélos, le trottinettes, ouin ouin.