Près de Lyon : ceinture, vitesse, téléphone… les gendarmes font un carton lors d'une opération "inédite"

Le 29 septembre 2025, la brigade d’Ampuis a conduit une "opération de contrôle d’envergure, inédite par son ampleur et ses moyens", rapporte la gendarmerie du Rhône.

Des gendarmes de la compagnie de Givors, du PSIG de Givors et des motards de la BMO de Brignais ont été mobilisés, épaulés par les policiers municipaux d’Ampuis, Condrieu, Sainte-Colombe, Saint-Romain-en-Gal et Loire-sur-Rhône. Des points de filtrage ont été installés simultanément sur les principaux axes afin de contrôler automobilistes, deux-roues et véhicules utilitaires.

Au total, 250 véhicules et 300 personnes ont été contrôlés, avec 65 dépistages d’alcoolémie et de stupéfiants réalisés.

Les forces de l’ordre ont relevé une série d’infractions variées, notamment : 2 défauts d’assurance, 2 pneus lisses, 4 absences de ceinture de sécurité, 4 téléphones au volant, 2 non-conformités de plaques d’immatriculation, 1 excès de vitesse, 1 circulation avec des équipements non homologués, mais aussi 2 défauts de contrôle technique et une conduite malgré annulation ou sans permis. Plus de 30 infractions ont été constatées lors de ce contrôle.

Lors de cette opération, un étranger en situation irrégulière a par ailleurs été interpellé à Saint-Romain-en-Gal et placé en retenue, en attendant une décision de la préfecture.

La gendarmerie souligne "l’importance du partenariat avec les policiers municipaux, qui travaillent en étroite collaboration avec les gendarmes et contribuent activement à la sécurité de leurs communes." Une coopération qui pourrait se renforcer dans les prochains mois : "Fort du succès de ce dispositif, d’autres opérations de ce type pourraient être reconduites", assurent les militaires.