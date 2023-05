Un nouveau passage pour traverser le centre commercial Lyon Part-Dieu

"Ces nouvelles portes permettent de faciliter le déplacement des piéton" - Jean-Philippe Pelou-Daniel, directeur de La Part-Dieu

Il est désormais possible de se rendre du boulevard Vivier-Merle aux rues Servient et Garibaldi et inversement en passant par le Centre Commercial de La Part-Dieu.













Deux nouvelles portes ont été inaugurées pour entrer dans le centre commercial de Lyon Part-Dieu : la porte Garibaldi et la porte Gare Part-Dieu. Elles sont ouvertes tôt pour ceux qui prennent le train, dès 5 h et ferment le soir à 21 h 30. "Entre voyageurs, habitants et consommateurs du centre commercial, ces deux nouvelles portes permettent de faciliter le déplacement des nombreux piétons qui circulent dans le quartier", explique Jean-Philippe Pelou-Daniel, directeur du centre Westfield La Part-Dieu. Les acteurs du projet soulignent leur volonté de faire du centre commercial, un lieu de destination, de convivialité et de loisir. "La Part-Dieu est un lieu central de la Métropole de Lyon, c’est un lieu que nous utilisons tous", dit le maire de Lyon, Grégory Doucet. "Nous sommes ravis que cette boîte s’ouvre avec ces deux nouvelles entrées et viennent en respiration avec le reste du quartier", ajoute-t-il. Ainsi, les deux passages traversants ont été travaillés pour devenir des "corridors de fraîcheur". La végétalisation de l’extérieur a été faite par la Société Publique Locale de Lyon Part-Dieu. Et, pour l’intérieur, le centre commercial a fait appel à différents artistes dont Tim Zdey, de renommée internationale, qui a notamment peint une œuvre de 5 000 m² autour des plantes. Depuis 2017, de nombreux travaux ont permis de moderniser La Part-Dieu et de l’intégrer dans une vie de quartier et dans le quotidien des habitants, selon les acteurs du projet. Les deux passages traversants signent la fin de cette longue phase de rénovation. Si la fin des travaux est annoncée dans le centre commercial, quelques bonus sont encore à prévoir comme la réalisation de plusieurs œuvres dont une fresque de 400 mètres de long.

